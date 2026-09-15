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布碌崙59歲女子頭部重創陳屍寓所 警籲知情民眾提供線索

記者馬璿／紐約即時報導
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一名59歲女子於14日上午被發現陳屍在自家寓所，警方仍在調查中。(谷歌街景圖)
一名59歲女子於14日上午被發現陳屍在自家寓所，警方仍在調查中。(谷歌街景圖)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)一處出租公寓大樓14日傳出命案，一名59歲女子被發現頭部遭受重創陳屍住處。警方仍在調查死因，但據消息人士透露，警方懷疑該女子死因可疑，有意約談死者同居男子進一步了解案情。

紐約市警局(NYPD)表示，警方14日上午9時30分許接獲報案，在79街314號名為「玫瑰苑」(Rose Court)的出租大樓一樓公寓內發現該名女子失去意識、無反應，經急救人員到場搶救後，仍於現場宣告不治。警方並未死者身分，但正設法通知其家屬。

警方截至15日上午尚未證實是否涉及刑事案件，須待市法醫辦公室鑑定結果出爐後才能確認死因，該案調查仍在進行中，鑑識人員亦進駐大樓內採證。不過據消息人士向媒體透露，警方目前傾向認定此案死因相當可疑。

案發後不少住戶大感意外，不僅多名鄰居表示，這處社區向來安寧，鮮少發生類似事件外，亦有受訪住戶形容死者是一名工作勤奮的居家看護。。

住在死者對面公寓的鄰居尤內斯(Adonis Younes)表示，死者與一名男性同住，女方年齡較男方大約10到15歲。而據悉，死者與該名被認為是其丈夫的男子同住，警探有意近一步向男子問話，以釐清案情真相。

認識死者的鄰居則對她的死訊感到震驚，並回憶，就在事發前幾天，還看到死者外出遛狗，且看不出這對伴侶的關係有任何異狀。「我從沒聽過他們吵架，她看起來也從來沒有壓力，」這名鄰居向媒體表示，「我上周才剛看到她在遛狗，也看到他下班回家，所以聽到出事真的很驚訝。他們以前還會像一對夫妻一樣一起去洗衣店洗衣服，會一起做這種事的人，感情通常不會差到哪去。」

現場大樓大廳地板上，還留有一件未拆封的包裹，旁邊散落一個損壞的門把，令部分鄰居感到疑惑，直呼完全不曉得公寓內曾發生過什麼事。目前警探持續在大樓內逐戶查訪並蒐證，當局呼籲，若有民眾知悉任何相關線索，盼儘速出面協助釐清這起案件，還原這名居民真正的死因。

精華 FAQ

  • 案件發生在布碌崙貝瑞吉(Bay Ridge)社區、79街314號名為「玫瑰苑」(Rose Court)的出租公寓大樓一樓公寓內，警方14日上午接報後趕抵現場。

  • 警方表示，59歲女子被發現時已失去意識、無反應，急救後仍在現場宣告死亡。雖未證實是否涉及刑事案件，但消息人士稱警方認為死因相當可疑。

  • 現場大廳留有未拆封包裹與損壞門把，引發住戶疑惑；鄰居則稱死者與一名男子同住、平日看似正常。警方正逐戶查訪蒐證，並盼知情民眾出面提供線索。

布碌崙 布魯克林 紐約市

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