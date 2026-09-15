紐約嬰兒護士日薪800還要搶？請來照顧新生兒卻變伺候她

紐約「嬰兒護士」市場火到搶人，家長卻直呼要求多、難伺候。示意圖（路透）

據紐約郵報報導，生下第一個孩子幾天後，多伊奇（Jill Deutsch）因腳踝受傷，只能一拐一拐地前往醫生診所。就在這時，她花錢聘請、原本應該協助照顧新生兒的嬰兒護士打來電話，要求她準備特定餐點。

午餐要一份大麥克（Big Mac），還要搭配汽水機現裝的飲料；晚餐則指定鮭魚的部位，甚至要求事先知道會使用哪些調味料。

「我當時還戴著腳踝護具，搭的是橫貫城市的公車，車上擠得不得了。我手上拿著汽水、她的大麥克、魚，還有我自己的晚餐，整件事簡直瘋了。」多伊奇告訴紐約郵報。

這名護士不只對餐點挑三揀四，還批評多伊奇家裡的家具，包括她原本應該睡的客廳沙發。不到一天，多伊奇就決定解雇她。

這段經歷，也讓她看見紐約「嬰兒護士」市場的另一面。

．富裕家庭搶人 頂尖護士日薪最高800美元

對紐約市 的富裕家庭而言，聘請嬰兒護士已成為熱門的產後服務。這些照護者通常長時間、甚至日夜不停照顧新生兒，讓剛成為父母的人能夠休息並從生產中恢復。

最搶手的嬰兒護士每天收費約400至800美元，通常透過私人介紹、WhatsApp群組以及媽媽們的Facebook社團接案。許多家長甚至在驗孕棒出現陽性結果後，就得開始「搶人」。

利夫內（Lizzy Livne）是Quiet Lux的創辦人兼執行長，專門協助客戶尋找嬰兒護士。她表示，紐約市大約只有20名被視為「頂尖人選」的嬰兒護士，家長們爭相聘用，讓護士在談條件時反而掌握優勢。

「我覺得每一次打電話，我都在被對方牽著走。」利夫內說。

她回憶，一名客戶已支付遠高於市場行情的日薪，護士卻又要求每天額外提供100元買菜津貼；另一名客戶則被要求每天替護士買三杯星巴克（Starbucks），盡管家裡已經有一台價值3500美元的Jura咖啡機。

利夫內甚至形容，這個市場「幾乎像一個黑市」。

「你當然希望支付公平的價格。但問題是，什麼叫做公平？」她說。

由於缺乏透明、可比較的市場行情，部分家長認為，護士很懂得利用父母對新生兒的焦慮來抬高價格。

「如果她們覺得你是上東區或翠貝卡（Tribeca）的媽媽，而且你會因為這是第一個孩子而感到焦慮，她們非常清楚該怎麼跟你說話。」

．從羊排到家電 護士的額外要求沒完沒了

一名來自紐澤西州、要求匿名的35歲媽媽也有類似經歷。

她告訴紐約郵，自己曾聘請的一名嬰兒護士提出各種昂貴要求，從晚餐指定吃羊排，到購買氣炸鍋、烤麵包機等家電，甚至要求Zara衣服、地毯，以及假髮送給教會朋友。

「有些人甚至希望你帶她們去逛街。但說到底，被耍的是我們，因為我們必須依賴她們，而她們知道這一點。」她說。

她坦言，自己很怕讓別人失望，而剛生產完、又必須把孩子交給陌生人照顧，更讓父母缺乏安全感。

「我們睡覺，她們熬夜照顧寶寶。就因為這樣，她們想要什麼，我真的都會照做。」

．缺乏規範 「幾乎像一個黑市」

父母的不滿並不只來自食物和待遇。由於這份工作缺乏統一標準，薪資、休息、工作內容甚至訂金問題，都可能成為爭議。

利夫內表示，最近就有兩位朋友發現，她們竟然預約了同一名護士，而且工作日期互相重疊；更糟的是，兩人都已經支付訂金。

她認為，有些護士會先用較低價格鎖定家庭，確保自己手上有工作；如果之後收到更高報價，就可能放棄原本的工作，甚至留下訂金。

「意思就是，我會先用300美元把你們鎖定…然後之後又收到更好的報價，接著她們就會放你鴿子，還把你的訂金留下來。」利夫內說。

她還指出，有些護士會以「我有一個朋友可以介紹」為由，把工作轉給其他人，之後那些所謂的「朋友」便突然取得家長的聯絡方式。

資深嬰兒護士威爾遜（Alicia Wilson）也承認，同時接下兩、三份工作的情況並不罕見。

「誰先來，她們就先接誰，然後再編一個故事。」威爾遜說。不過，她也強調，並非所有護士都如此，她自己的團隊若無法接下一份工作，會立即通知家庭。

．護士也喊累：高薪不代表可以全天候工作

威爾遜表示，護士並不是唯一可能覺得自己被占便宜的一方。

有些家長支付高薪後，會期待照護者全天候保持清醒、隨時提供服務。但對於每天工作10至12小時、甚至需要長途通勤的照護者而言，吃飯與休息同樣是合理需求。

對24小時住家型照護工作而言，約5小時休息時間是業界常見標準。

威爾遜認為，雙方最重要的是在聘用前把工作內容談清楚。她甚至會在合約中加入條款，要求父母自行處理強勢的公婆、祖父母等親戚，避免家人干涉新生兒照護。

「他們不喜歡我，我也不喜歡他們，但他們需要我，我也需要他們。」威爾遜說，「你們之間一定要有連結。因為我們是那些會進入你家、看見你最脆弱時刻的人。」

．一紙合約仍難避免爭議

新生兒照護專家傑弗里斯（Lexi Jeffries）同樣強調合約的重要性。她曾看過照護者為了讓自己獲得更多休息，刻意安排寶寶作息；另一方面，也有父母要求所謂的「清醒照護」（awake care），要求護士整晚保持清醒，卻沒有支付相應的費用。

傑弗里斯現在還會在合約中明確規定保證工時，因為她曾遇到父母在寶寶開始睡得比較久後，便想減少護士的工作時間。

「我已經為這份工作預留了時間。」她說。「那代表我因此失去了一部分收入。」

她也指出，孩子出生後，父母的需求和個性可能發生變化，因此面試時談好的條件，未必能完全延續到實際工作階段。

．疫情放大依賴 新手爸媽照單全收

對一名新手媽媽而言，這種依賴在2021年疫情期間尤其明顯。當時因旅行限制，她的母親無法前往美國，因此她和丈夫聘請了一名照護者，原本約定工作六周，並討論是否延長至八周。

第六周時，夫妻決定結束合作，但護士表示，他們仍應支付最後兩周的薪資，因為她為這份工作拒絕了另一個工作機會。

「最後我們還是付了那兩周的錢，只是為了不讓事情鬧得不愉快。」這名媽媽告訴紐約郵報。

回頭來看，她坦言，當時夫妻倆太害怕失去唯一的支援系統，因此護士提出的要求，他們幾乎全都照做。

「有些時候，感覺反而像是我們在替她工作，而不是她在替我們工作。」

這也正是紐約嬰兒護士市場最矛盾的地方：對剛成為父母的人而言，照護者是不可或缺的救命稻草；但當供給有限、價格高昂、規範又不透明時，原本應該讓新手父母喘口氣的支援，反而可能成為另一場令人疲憊的拉鋸戰。