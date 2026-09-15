紐約市議會促檢討校園螢幕使用 要求教育局拿出實證
15日，市議會就紐約市公校學生螢幕時間及數位設備使用舉行監督聽證會，要求市教育局(DOE)交代課堂科技工具的成效、安全規範與使用時數。
在公聽前，市議長梅寧(Julie Menin)等多名議員在市政廳公園集會，呼籲大幅減少學生在校螢幕時間。
市議員黃友興(Phil Wong)表示，許多孩子放學回家便關上房門、繼續面對螢幕，少有機會讀紙本書、運動或與人交談；學校應把閱讀、戶外活動和面對面交流重新放在核心位置。
黃友興說，他走訪學校時留意到部分學生不擅長與人交談，也很少拿起紙本書閱讀；他認為，若孩子在校內已長時間使用電腦，家庭與學校更應協助他們接觸課後活動及戶外社交。他並質疑，一台平板電腦動輒數百元，學校應先檢視同樣的教學目標是否能以成本較低的紙本教材達成。
市議會監督與調查委員會主席克里斯南(Shekar Krishnan)與教育委員會主席迪諾維茲(Eric Dinowitz)均出席集會。克里斯南說，疫情期間為遠距教學而大規模發放裝置可以理解，但學校恢復實體授課後，平板電腦和各類教育應用程式仍快速滲入低年級課室，政策卻未跟上。他要求教育局制定減少非必要螢幕使用的方案，檢視幼童一人一機及將筆電帶回家的做法，並擴大紙本、手寫及實作式教學。
迪諾維茲曾任特殊教育教師近14年。他指出，教師和家長反映學生在課堂瀏覽YouTube、使用遊戲化學習程式，社交互動與專注力均受影響；但教師也因州考已改為電腦測驗，而感到必須讓學生盡早、經常使用裝置。迪諾維茲要求教育局評估恢復或擴大紙本測驗的可行性，並為教師提供不依賴螢幕的教學培訓。
梅寧表示，過度螢幕使用與較差學業表現及社交發展有關，但不能把學生成績變化歸咎於單一因素；疫情後的學習損失、出勤及家庭資源同樣須納入考量。她要求教育局公開各校使用的裝置、軟體合約、學生每日接觸時數及成效評估，讓家長了解孩子在校如何使用科技。
不過，研究證據並不支持把所有課堂科技一概視為有害。2024年發表於「坎貝爾系統綜述」(Campbell Systematic Reviews)的一項隨機對照試驗統合分析發現，平板等行動裝置用於特定識字與數學介入時，學生表現有小幅提升。
議會要求教育局交代課堂科技工具的成效、安全規範、學生每日接觸時數，以及裝置與軟體的使用情況，並希望以實證檢討螢幕是否真的提升學習。 市議長梅寧、黃友興、克里斯南與迪諾維茲都表達疑慮，認為疫情後裝置仍過度進入課室，應增加紙本、手寫、戶外活動與面對面互動。 報導指出，議員擔心螢幕影響專注與社交，但也提到研究顯示，平板等行動裝置若用於特定識字與數學介入，學生表現可能有小幅提升，因此不宜一概否定。
精華 FAQ
議會要求教育局交代課堂科技工具的成效、安全規範、學生每日接觸時數，以及裝置與軟體的使用情況，並希望以實證檢討螢幕是否真的提升學習。
市議長梅寧、黃友興、克里斯南與迪諾維茲都表達疑慮，認為疫情後裝置仍過度進入課室，應增加紙本、手寫、戶外活動與面對面互動。
報導指出，議員擔心螢幕影響專注與社交，但也提到研究顯示，平板等行動裝置若用於特定識字與數學介入，學生表現可能有小幅提升，因此不宜一概否定。
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