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紐約華男跨10州偷餐館廢油 煉生質柴油轉賣 19人遭控

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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一個犯罪集團被控駕駛卡車橫跨全美十州，專門從餐館後方的儲油槽，偷取使用過的食用油...
一個犯罪集團被控駕駛卡車橫跨全美十州，專門從餐館後方的儲油槽，偷取使用過的食用油，再集中運往各地倉庫轉售，用作提煉生質柴油，所得款項並涉嫌洗錢。圖與此案無關，為此前六名華人在另一案中，涉嫌偷盜並轉賣地溝油，該圖為他們存放地溝油的倉庫。(取自紐約聯邦西區法院)

一個犯罪集團被控駕駛卡車橫跨全美十州，專門從餐館後方的儲油槽，偷取使用過的食用油，再集中運往各地倉庫轉售，用作提煉生質柴油，所得款項並涉嫌洗錢。聯邦司法部近日公布，案件共有19名被告遭控，其中兩名居住紐約市的中國籍男子日前已認罪，最高均可判20年監禁。

聯邦檢察官辦公室表示，33歲法拉盛居民陳天柱(Tianzhu Chen，音譯，下同)於近日承認敲詐勒索共謀及洗錢罪；同為33歲、居住布碌崙(布魯克林)的陳永(Yong Chen)則承認敲詐勒索共謀罪。兩人定於2027年1月29日判刑，刑期將由聯邦法官依量刑指南及其他因素裁定。

根據起訴書，被告涉嫌組成跨州網路，駕駛卡車前往愛阿華、田納西、明尼蘇達、印第安納、俄亥俄、阿拉巴馬、伊利諾、內布拉斯加、密蘇里及肯塔基等十州，在餐館收集廢食用油的儲油槽下手，偷走或企圖偷走餐館已使用過的食用油。

這些看似無用的「廢油」實際具有轉售價值，可經加工提煉為生質柴油。檢方指，集團得手後，再把油運往愛阿華州內華達及Ankeny、田納西州Lewisburg、阿拉巴馬州Dora、俄亥俄州Tipp City及伊利諾州Decatur等地的倉庫集中處理，其後跨州出售，犯罪所得再被洗錢。

案件與紐約的關聯不只此次認罪的兩人。去年12月公布的原始起訴書顯示，當時遭起訴者，還包括55歲法拉盛居民陳敬留(Jingliu Chen)、38歲法拉盛居民張單榮(Danrong Zhang)，以及37歲史泰登島居民王富康(Fukang Wang)等人；其中部分被告被控跨州運送贓物、洗錢及敲詐勒索共謀等罪。

檢方去年起訴時指出，陳天柱原被控敲詐勒索共謀、共謀跨州運送贓物、兩項跨州運送贓物及兩項洗錢罪；陳永則面臨敲詐勒索共謀、共謀跨州運送贓物及兩項跨州運送贓物罪。案件其後持續推進，目前其餘被告的審判預定於2027年4月12日開始。

精華 FAQ

  • 被告駕駛卡車前往全美10州餐館後方的儲油槽，偷取或企圖偷取已使用過的食用油，再集中運到多地倉庫處理，最後轉售牟利。

  • 33歲的法拉盛居民陳天柱承認敲詐勒索共謀及洗錢罪，布碌崙的陳永承認敲詐勒索共謀罪；兩人最高均可判20年，將於2027年1月29日宣判。

  • 檢方指出，廢油並非無用垃圾，而是可加工提煉成生質柴油。犯罪集團把油運往愛阿華、田納西等州倉庫集中處理，所得再涉嫌透過洗錢藏匿。

紐約市 布碌崙 洗錢

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