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史泰登島華裔司機涉維州5死44傷車禍 延審至明年3月 死者家屬反對再拖

記者高雲兒╱紐約即時報導
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維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生。(拉帕漢諾克地區監獄)
維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生。(拉帕漢諾克地區監獄)

維州史塔福德郡(Stafford County)一宗造成5人死亡、44人受傷的95號州際公路(I-95)巴士車禍案出現新進展。法院日前批准辯方延期申請，48歲史泰登島居民董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)的審判將由原訂今年10月延至2027年3月；檢方則強調，死者家屬已準備好面對審判，希望案件盡快推進，不願再等待數月。

董靖生面臨五項非自願過失殺人罪(involuntary manslaughter)及一項危險駕駛罪。他已於今年8月初獲准交保。本報8月曾報導，董靖生的辯護律師華許(Thomas Walsh)已向法院申請延期，稱辯方聘請的一名事故重建專家仍需要更多時間檢視案件證據，檢方當時即表達反對。

在最新一次聽證會上，董靖生本人到庭，行走時需使用手杖，並由普通話口譯員協助。華許表示，辯方仍需要更多時間分析證據，尤其案件中的專家尚未完成檢視。他在庭後表示，檢方有一整個團隊處理案件，而自己「只有一個人」。

史塔福德郡檢察官歐森(Eric Olsen)則主張，辯方已有充分時間準備，不應再將案件往後拖延。他尤其提到死者家屬的處境，表示家屬已為審判做好準備，希望案件正式進入審理程序，讓他們能開始走出傷痛。歐森認為，繼續延期將使受害者家屬不得不再等待數月，也增加他們的情緒負擔。

法官最終仍採納辯方意見，認為控辯雙方仍在持續進行證據開示及檢視，因此同意將原訂今年10月的審判延後至2027年3月。歐森在聽證會後表示，檢方原本已做好開審準備，無論案件何時正式進入審判，都會再次準備就緒。

這起事故發生於5月29日。董靖生當時駕駛一輛包車巴士行經史塔福德郡I-95時發生嚴重車禍，造成5人死亡、至少44人受傷。事故其後也在紐約引發商業駕照(CDL)監管爭議。

精華 FAQ

  • 法院認為控辯雙方仍在持續進行證據開示與檢視，並接受辯方主張事故重建專家需要更多時間分析證據，因此同意將原訂今年10月的審判延至2027年3月。

  • 董靖生被控5項非自願過失殺人罪，以及1項危險駕駛罪；他已於今年8月初獲准交保，並在最新聽證會中到庭，還需靠手杖行走並由普通話口譯協助。

  • 檢方認為辯方已獲足夠準備時間，不應再拖，並指出死者家屬早已準備好面對審判；他們擔心再等數月會加重悲痛與情緒負擔，希望案件盡快進入審理。

維州 史泰登島 華裔

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