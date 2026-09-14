布碌崙86街華人燒臘店遭搶劫 警通緝涉19宗盜竊案2嫌犯

86街「金煌」燒臘店盜竊案的嫌犯影像。(社群媒體影片截圖)

南布碌崙 (布魯克林 )近日發生多起入室盜竊案，其中包括86街一家華人 燒臘店遭竊賊深夜入室盜竊，拿走了收銀機內的現金和其他物品。警方14日發布了一份通緝令，公布了兩名盜竊嫌犯的照片，稱兩名嫌犯在不到六周時間內，在布碌崙入室搶劫了19家店鋪。警方希望知情者和目擊者及時提供線索，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

「金煌」是86街一家華人燒臘和煲仔飯店。該店的監控錄像顯示，6日凌晨1時10分，一名戴著黑色口罩和一副大耳機，背著一隻方形雙肩包的竊賊先在路邊觀察周圍的情況，然後走到店門口，用錘子打碎店門上的玻璃，進入店內。這名竊賊在店內搜尋一通，走到收銀機前，設法打開收銀機，取走了裡面的現金，然後揚長而去。

警方在通告中稱，從8月3日(周一)到9月10日(周四)，兩名不明身分的竊賊在市警62、63、66、70、71、78、90和94分局的轄區內，通過扔東西打破窗戶的方式，先後進入了19家店鋪。這兩名嫌犯進入店鋪後，就拿走店鋪內的現金其他物品，然後徒步逃離現場。這些案件中都沒有人受傷。

「金煌」入室盜竊案的手法與警方對兩名被通緝嫌犯的描述非常一致，而且「金煌」就在市警62分局的轄區內。「金煌」案發生的時間也在警方公布的兩名嫌犯作案時間的範圍內。不過，因為警方沒有公開具體案例，目前仍無法確知「金煌」入室盜竊案是否為警方所稱的19宗入室盜竊案之一。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

警方通緝布碌崙19宗入室盜竊案的兩名嫌犯。(警方提供)

警方通緝布碌崙19宗入室盜竊案的兩名嫌犯。(警方提供)