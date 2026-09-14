紐約高中生帶咖啡進教室竟被停學？學校新規遭質疑

紐約州一名高中生因為帶著一杯咖啡進入教室，遭學校處以校內停學。示意圖。（美聯社）

紐約州 一名高中畢業班學生，日前因為帶著一杯咖啡 進入教室，遭學校處以校內停學（In-School Suspension）。不過，她隨後反過來質疑校方：學校為何在未事先通知公眾的情況下，悄悄實施新的「校外食品」政策？

紐約郵報報導，卡普塔（Julie Kaputa）3日在紐約州Beaver River Central School迎來高中生涯最後一個開學日。然而，入校僅幾分鐘，她就因為手上的一杯咖啡遭老師制止。

卡普塔說，「我走進學校時，手上就拿著咖啡。我到了第一節課，老師對我說，『我需要你把那杯咖啡倒掉，或者現在立刻把它喝完，不然就到辦公室去。』」

這名即將畢業、成績優異的學生，最終因為手上的飲料遭到校內停學處分。校方認為，她攜帶的飲料違反了學校「行為規範（Code of Conduct）」。校方表示，這套規範旨在「為所有學生創造一個安全、以教學為重的學習環境」。

不過，卡普塔隨後指出，學區 採用這項新政策的程序可能存在問題。她表示，學校董事會在8月召開會議時，並未針對這項政策舉行公開聽證會。

卡普塔的母親瑪麗（Mary Anne Kaputa）也在Facebook上發文表示，「卡普塔因為拒絕倒掉一杯『禁止的飲料』一杯來自Moving Mountains的拿鐵而被安排校內停學。我接到通知後，就被叫到學校。」

這名母親也向其他家長詢問，他們是否曾看過學校針對新修訂的學生行為規範發布公開聽證會的通知。她認為，按照相關規定，在一項政策正式生效之前，應完成必要的公開程序。

瑪麗表示，「7月和8月的兩次會議紀錄，這項行為規範可能就是在那段期間被討論的，一直沒有公布在學校網站上，直到今天我向學區辦公室指出這件事後，才終於上傳。而且，學區辦公室也沒有任何舉行公開聽證會的紀錄。我只是想知道，是不是有人看到了相關通知，而我自己漏看了。」

她進一步表示，「我很確定，學校不能在沒有舉行公開聽證會的情況下，就強制執行對行為規範做出重大改變的新規定。」

這項新政策被納入學區在新學年度開始前公布的「2026–2027全社區行為準則（Standards for Community-Wide Conduct）」，適用於初中及高中學生。

其中，針對「校外商家食品」的規定寫道，「以下食品與飲料規範有助於減少干擾、保護對食物過敏的學生，並促進一個平靜且公平的校園學習環境。」

政策同時規定：「學生若攜帶飲料或食物到校，將被要求在進入學校之前將其吃完或喝完。」

卡普塔隨後向校方人員提出質疑。她的母親表示，在與校方交涉後，女兒最終獲准拿著咖啡回到教室繼續上課。

瑪麗說，「很高興我們的行政人員還算合理、理性，也願意傾聽…只是在有人出面提醒之後…」

學校董事會將於周一再次召開會議，並針對新的校外食品與飲料政策舉行公開聽證會，同時聽取學生的意見。

瑪麗表示，「他們將在下一次董事會議上舉行公開聽證會，並邀請幾名學生提供意見，重新修改行為規範中的這一部分，以處理行政人員和學生雙方的疑慮。」

這名高中畢業班學生則告訴媒體，「當時根本沒有舉行公開聽證會來討論這件事。政府運作的透明度對我來說非常重要，所以沒有公開聽證會這件事，讓我覺得很奇怪。」

她另外補充，這次校內停學處分不會被記錄在她的學生紀錄中。