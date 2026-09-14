川普擴大「公共負擔」認定 曼達尼、詹樂霞提告

紐約市長曼達尼14日聯同全美多個城市及郡政府提起訴訟，試圖阻止川普政府擴大移民申請中的「公共負擔」認定標準。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)14日聯同全美多個城市及郡政府提起訴訟，試圖阻止川普 政府擴大移民申請中的「公共負擔」(Public Charge)認定標準。新規將賦予移民官員更大裁量權，可因申請人使用醫療、糧食或住房領域的公共福利，拒絕其綠卡或簽證申請。

訴訟於14日向曼哈頓的紐約南區聯邦法院提出。芝加哥、舊金山、加州聖他克拉郡、西雅圖及華盛頓特區亦加入訴訟；紐約州檢察長詹樂霞 (Letitia James)則另行領導一個州級聯盟，對新規提出法律挑戰。

聯邦移民法允許政府在認定部分移民未來可能成為「公共負擔」時，拒絕其入境或調整身分。而將於18日(周五)生效的新規則規定，對於自該日起領取的福利，當局可在逐案審查時考慮「所有」以經濟狀況為資格標準的公共福利，包括現金援助、住房補貼、糧食券、大學助學金及其他類似福利。

曼達尼將新規稱為「劇烈且非法」的改變，並表示，新的公共負擔規則迫使移民家庭不敢接受維持基本溫飽及健康的項目，「紐約市民會害怕就醫，或尋求他們依法有權獲得的援助」。

他表示，新規的影響不僅會衝擊直接受到審查的人士，即使仍完全符合福利資格的家庭，也可能因擔心移民後果而不敢申請，形成寒蟬效應。

詹樂霞表示，這並非紐約州首次就「公共負擔」政策起訴川普政府。2019年，她曾挑戰川普第一任期內擴大公共負擔定義的規則；該規則最終於2021年遭撤銷，聯邦移民部門停止執行。「我們贏過一次，而我們將再贏一次」，詹樂霞說。

曼達尼也在記者會上直接與受新規影響的紐約市民喊話，「目前什麼都沒有改變，不要退出任何你們賴以生存的計畫」。他多次強調，無論移民身分為何，紐約客均可致電市長移民事務辦公室(MOIA)移民法律支援熱線1-800-354-0365，或撥打311並說「Immigration Legal」，以所需語言取得由市府資助、免費、安全且保密的移民法律援助。