醉到不知列車逼近？曼哈頓地鐵男女坐鐵軌 慘遭列車撞死

圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

據紐約郵報報導，周日凌晨，一對男女被發現坐在曼哈頓 一處地鐵 站的鐵軌上，最終遭疾駛而來的列車撞擊身亡。消息人士透露，兩人當時疑似醉酒程度嚴重，可能甚至沒有意識到列車正高速朝他們駛來，直到發現危險時已經來不及逃生。

執法部門消息人士表示，24歲男子納瓦姆（Kaul Navam）於周日凌晨進入Spring Street地鐵站 後，跌落或自行走上鐵軌。24歲女子奇特雷（Malaika Chitre）隨後下到鐵軌，試圖協助他脫離險境。

消息人士指出，奇特雷當時似乎試圖將納瓦姆拉回身邊，但兩人最終在凌晨約3時15分遭迎面駛來的4號線列車撞上，雙雙不幸身亡。

一段記錄兩人生命最後時刻的影片目前正在社群媒體上廣泛流傳。畫面顯示，兩人當時坐在鐵軌上，神情看似平靜，直到列車高速駛近並撞上兩人。

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消息人士表示，調查人員目前正試圖釐清，兩人其中一人或兩人是否因嚴重醉酒，或受到其他物質影響，而未能意識到當時所處環境的危險程度。調查人員也在了解，他們是否直到列車逼近時才察覺危險，但當時已經沒有足夠時間逃生。

消息人士表示，警方目前尚未在現場發現任何遺書。不過，調查仍在進行中，因此目前尚不能完全排除自殺的可能性。