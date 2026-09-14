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醉到不知列車逼近？曼哈頓地鐵男女坐鐵軌 慘遭列車撞死

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）
圖為紐約曼哈頓地鐵。（美聯社）

據紐約郵報報導，周日凌晨，一對男女被發現坐在曼哈頓一處地鐵站的鐵軌上，最終遭疾駛而來的列車撞擊身亡。消息人士透露，兩人當時疑似醉酒程度嚴重，可能甚至沒有意識到列車正高速朝他們駛來，直到發現危險時已經來不及逃生。

執法部門消息人士表示，24歲男子納瓦姆（Kaul Navam）於周日凌晨進入Spring Street地鐵站後，跌落或自行走上鐵軌。24歲女子奇特雷（Malaika Chitre）隨後下到鐵軌，試圖協助他脫離險境。

消息人士指出，奇特雷當時似乎試圖將納瓦姆拉回身邊，但兩人最終在凌晨約3時15分遭迎面駛來的4號線列車撞上，雙雙不幸身亡。

一段記錄兩人生命最後時刻的影片目前正在社群媒體上廣泛流傳。畫面顯示，兩人當時坐在鐵軌上，神情看似平靜，直到列車高速駛近並撞上兩人。

▲ 影片來源：X＠@Crime_In_NYC（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

消息人士表示，調查人員目前正試圖釐清，兩人其中一人或兩人是否因嚴重醉酒，或受到其他物質影響，而未能意識到當時所處環境的危險程度。調查人員也在了解，他們是否直到列車逼近時才察覺危險，但當時已經沒有足夠時間逃生。

消息人士表示，警方目前尚未在現場發現任何遺書。不過，調查仍在進行中，因此目前尚不能完全排除自殺的可能性。

精華 FAQ

  • 周日凌晨，1名24歲男子與1名24歲女子在Spring Street地鐵站鐵軌上遭4號線列車撞擊，兩人當場身亡。現場畫面顯示，他們坐在軌道上，直到列車逼近才可能察覺危險。

  • 執法消息人士指出，男子疑似在進入車站後跌落或走上鐵軌，女子則下到鐵軌想把他拉回，避免危險。不過兩人看似嚴重醉酒，可能未能及時意識到列車正高速接近。

  • 警方正調查2人是否因嚴重醉酒、其他物質影響，或在列車逼近前才驚覺危險而來不及逃生；同時現場未發現遺書，但由於調查仍在進行，暫時也未完全排除自殺可能。

曼哈頓 地鐵 地鐵站

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