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民調：曼達尼執政 獲近6成紐約市民認可

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民調：曼達尼執政 獲近6成紐約市民認可

記者許君達／紐約即時報導
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最新民調顯示，六成紐約市民對市長曼達尼滿意，而支持曼達尼勝選的首要論述「可負擔性...
最新民調顯示，六成紐約市民對市長曼達尼滿意，而支持曼達尼勝選的首要論述「可負擔性」則是選民最關注的問題，有過半受訪者認為當前的生活仍難以負擔。(記者許君達／攝影)

波士頓蘇福克大學(Suffolk University)近日公布的一項民調顯示，紐約市民對於市長曼達尼(Zohran Mamdani)執政表現的滿意率、以及認為曼達尼上任首年表現超出預期的人數均接近和達到六成。而在選民最關注的問題上，生活成本高居榜首。

蘇福克大學2021年啟動「城市視角」(CityView)系列民調，定期追蹤美國最大城市的選民反饋，本次紐約市民調於9月1日至3日間進行，樣本總量為500名紐約市登記選民，誤差範圍正負4.4個百分點。與定期舉行紐約州選民對政客態度民調的錫耶納學院(Siena College)相比，蘇福克大學的民調聚焦於有資格投票選擇市長的紐約市內選民。

根據本期蘇福克民調結果，認為曼達尼工作表現「極好」和「好」的受訪者共有56.6%，認為其「一般」和「差」的人數分別占17%和17.2%。在其實際表現與原本預期的對比中，高達61.4%的受訪者認為曼達尼的成績好於他們的預測，19%認為其差於預測。在主觀態度上，有60.2%的受訪者認為曼達尼市府能代表紐約人的核心價值觀、28%認為他的政治主張與普通人脫節。

曼達尼此前曾對警察有過強烈批評，但在他上任後，留用了與他在政治理念上不同的前任市警(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)。蘇福克問卷將這一問題作為延伸，以衡量受訪選民對曼達尼態度的現實依據。

結果顯示，有56.2%的受訪者認為留任蒂池之舉顯示了曼達尼的實用主義領導力，僅有20.8%的人對此持負面評價；從結果層面看，認為此舉成功平衡了進步主義理念與現實公共安全的受訪者達到56.8%，此外還有46.8%認為警政的平穩過渡有效提升了警察與社區之間的關係。

對於日常生活，共有56.8%的受訪者認為紐約市是一個「極好」或「好」的居住地，還有27%的人認為紐約的生活「不算壞」。在最影響生活品質的問題中，有34.6%的選民認為是可負擔性，遙遙領先於其他選項，選擇經濟發展、住房和犯罪問題的人數分別達到10%至12%之間，分別排名第二至第四。而在所有受訪者中，認為當前生活尚可負擔的總數為49.2%，未能過半，選擇難以負擔的總人數則達到50.2%。

精華 FAQ

  • 民調顯示，56.6%的受訪者認為曼達尼表現「極好」或「好」，認為「一般」與「差」的比例則分別為17%和17.2%，整體滿意度接近6成。

  • 56.2%的受訪者認為留任蒂池展現曼達尼的實用主義領導力，只有20.8%持負面看法；另有56.8%認為此舉成功平衡進步理念與公共安全。

  • 在生活品質相關問題中，34.6%的選民把可負擔性列為首要問題，遠高於其他選項；同時有50.2%認為目前生活難以負擔，顯示成本壓力仍最突出。

曼達尼 紐約市 民調

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