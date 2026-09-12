圖輯／籲台灣入聯合國 「Keep Taiwan Free」曼哈頓百人遊行

倡議行動「Keep Taiwan Free」遊行。(記者馬璿／攝影)

12日午間，因應第81屆聯合國 大會，倡議行動「Keep Taiwan Free」於曼哈頓 集結數百位來自台灣、紐約及華府 等眾多台灣僑胞，齊透過從哈德遜河畔遊行至紐約公共圖書館的和平遊行集會，除展現台灣欲加入聯合國的意願外，也盼透過此行向紐約展現台灣韌性。

當日近300名台美人及國際友人走上曼哈頓街頭聲援，多人手舉旗幟、標語，身穿為本次活動特別設計的T恤向國際喊話，沿路亦有眾多民眾以歡呼和加油聲回應。「Keep Taiwan Free」創辦人許伯丞指出，今年參與者分別來自華府、新澤西等地，年齡層明顯較以往廣泛，除年長僑胞外，也有不少30歲上下的年輕世代加入。他分析，青壯世代雖較易受政治威嚇影響而卻步，但近年反而有更多年輕人願意挺身表態。

許伯丞表示，國際社會近年對台灣局勢的關注度提升「無庸置疑」，當半導體晶片產業帶動台灣能見度大增，也讓外界更清楚看清中共對外擴張、威權霸凌的本質。他強調，加入聯合國之所以重要，在於象徵台灣作為主權獨立國家的地位；台灣自解嚴至總統直選以來累積的民主自由成果，是許多前輩以生命與自由為代價換來，「我們不希望這個制度會因為外在原因而消失」。

他並提及，活動也串聯全美台灣人社群，將把現場文宣物資帶回當地，預計未來兩周內於華府與其他反共團體合作，擴大聲量。

當日參加遊行、在紐約出生成長的台裔第二代Winston Liao，則以擲筊方式徵得家中供奉的媽祖同意，將神像帶到遊行現場，與僑胞一同上街聲援台灣。他表示，自小由父母帶著參與僑界活動，對此類倡議並不陌生，成年後因忙於個人事務參與頻率一度減少，但今年決定再度出席。

他也觀察到，相較於早期僑界聲量分散、不易團結，如今因台灣防疫表現，以及近年人工智慧產業浪潮下台積電等台灣廠商站上國際舞台，越來越多人開始主動關注、了解台灣，「現在真的是很好的時機」。

遊行當日台灣聯合國協進會新任理事長史書華、民進黨立法委員王義川、總統府資政蘇春槐、國策顧問莊振輝、總統府國策顧問樊豐忠、馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克(John M. Silk)台灣會館等代表與組織皆參與。

在紐約出生長大的台裔二代Winston Liao特意請示媽祖並將其帶來現場參與遊行。(記者馬璿／攝影)

12日午間倡議行動「Keep Taiwan Free」於曼哈頓集結數百位來自台灣、紐約及華府等眾多台灣僑胞，從哈德遜河畔遊行至紐約公共圖書館的和平遊行集會。(記者馬璿／攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處大使李志強。(記者馬璿／攝影)

馬紹爾群島駐聯合國常任代表席克(John M. Silk)。(記者馬璿／攝影)

總統府資政蘇春槐。(記者馬璿／攝影)

總統府國策顧問樊豐忠。(記者馬璿／攝影)

國策顧問莊振輝。(記者馬璿／攝影)

12日午間倡議行動「Keep Taiwan Free」於曼哈頓集結數百位來自台灣、紐約及華府等眾多台灣僑胞，從哈德遜河畔遊行至紐約公共圖書館的和平遊行集會。(記者馬璿／攝影)

民進黨立法委員王義川。(記者馬璿／攝影)