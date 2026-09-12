我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍偷用美AI翻車 敏感資訊也被Claude看光

挑9時11分 男子揮巴勒斯坦旗打斷9/11洋基比賽

聯大周曼哈頓車速恐低於4哩 市府列20個壅堵日

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯大周向來是中城全年車速最慢時段，平均不到每小時四哩。圖為聯合國總部。(記者范航...
聯大周向來是中城全年車速最慢時段，平均不到每小時四哩。圖為聯合國總部。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市交通局日前公布今年餘下20個「交通壅堵警示日」(Gridlock Alert Days)，首波為9月21至25日(周一至周五)的聯合國大會周。市交通局提醒，該周曼哈頓將有廣泛封路及嚴重延誤，中城平均車速預料低於每小時四哩，呼籲市民與旅客盡量改搭地鐵、公車、渡輪或騎車、步行。

每年9月，各國代表團齊聚紐約聯合國總部展開新一屆會議，而國家元首、政府首腦和外長密集出席的一般性辯論，通常被稱為「聯大周」。屆時各國車隊、維安封路與外交活動集中在聯合國總部周邊及中城東側，也使這一周成為曼哈頓全年交通壓力最大的時段之一。

市交通局根據往年交通資料選出這些預計最壅堵的日子。聯大周向來是中城全年車速最慢時段，平均不到每小時四哩；平日中城車速通常介於每小時四至六哩。當局將在全市設置可變電子訊息牌，提醒駕駛預期延誤。

其餘15個警示日集中於感恩節前夕與年末購物季。11月18至19日(周三至周四)、11月24日(周二)、12月2至4日(周三至周五)、12月8至11日(周二至周五)、12月15至18日(周二至周五)及12月23日(周三)均在名單內。市交通局表示，旅遊、節慶活動及購物人潮將加重道路負荷，駕駛人若無法避免開車，應預留更多時間並留意即時封路資訊。

弗林表示，堵車費實施20個月以來，進入市中心的車輛持續減少，預料在壅堵警示日也會發揮作用。「紐約市歡迎聯大各國代表到訪，但交通最繁忙的一周不適合自駕進入曼哈頓。」為分流聯大周的人車流，市交通局2024年已完成第一大道隧道永久受保護自行車道。該車道以混凝土護欄隔開，讓單車族可繞過聯合國總部周邊繁忙路口。

市交通局近年也持續改善曼哈頓替代交通選項，包括完成諾荷區(NoHo)、東村、第六大道及聯合廣場的自行車道網絡升級，重新設計地獄廚房(Hell's Kitchen)第九大道，並在麥迪遜大道與萊辛頓大道完成公車專用道工程。當局5月另宣布，將在第一大道、第二大道、哈德遜街及第八大道部分路段加設「綠色波段」號誌時序，讓公車與單車更順暢通行。

常需開車進曼哈頓的市民可預先調整會面、送貨或就醫時間，避開上述日子及聯大周的中城、東側道路；其他通勤者則可利用24小時地鐵與公車系統、區域鐵路及渡輪。完整警示日與交通資訊可查詢nyc.gov/gridlockalert。

精華 FAQ

  • 首波警示日是9月21日至25日，也就是聯合國大會周。市交通局預告當周曼哈頓會有廣泛封路與嚴重延誤，尤其中城與聯合國總部周邊最受影響。

  • 市交通局估計，聯大周期間中城平均車速將低於每小時4哩，屬於全年最壅堵時段之一。平日中城車速雖約4至6哩，但該周因車隊與維安封路而更慢。

  • 其餘15個警示日集中在感恩節前夕與年末購物季，包括11月18至19日、11月24日、12月2至4日、12月8至11日、12月15至18日及12月23日。

地鐵 紐約市 聯合國

上一則

川普皇后區兒時故居易主 「總統光環」加持賣出193萬元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

勞工節連假恐塞車 101舊金山北向周末全封 駕駛須改道

勞工節連假恐塞車 101舊金山北向周末全封 駕駛須改道
貨車「停一下」雙排堵街 金山市府3政策改善

貨車「停一下」雙排堵街 金山市府3政策改善
紐約校園周邊交通安全 將大升級

紐約校園周邊交通安全 將大升級
勞工節地鐵、公車改跑周日班表

勞工節地鐵、公車改跑周日班表

熱門新聞

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

2026-09-10 15:04
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

2026-09-05 12:44
華為刑事案第一天，控辯雙方做開庭陳詞。(路透)

華為詐欺竊密案開庭 檢方稱是「犯罪和腐敗企業」

2026-09-09 18:31
圖為示意圖。（路透）

紐約皇后區百萬住宅遭「霸屋」逾2年 屋主亡故 驅離卡關

2026-09-08 12:40
紐約一名馬姓華男以快遞、工作等名義詐欺多名嫌疑人，亞總會呼籲受害者出面共同搜集案件，以助警方開案調查。(記者馬璿╱攝影)

紐約華社爆連環詐騙 近百人受害

2026-09-12 07:22
一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

華人駕駛心臟病發昏厥 紐約休班警察及時將他拉出車外

2026-09-10 15:36

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄
金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學