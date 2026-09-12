聯大周曼哈頓車速恐低於4哩 市府列20個壅堵日

聯大周向來是中城全年車速最慢時段，平均不到每小時四哩。圖為聯合國總部。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市 交通局日前公布今年餘下20個「交通壅堵警示日」(Gridlock Alert Days)，首波為9月21至25日(周一至周五)的聯合國 大會周。市交通局提醒，該周曼哈頓將有廣泛封路及嚴重延誤，中城平均車速預料低於每小時四哩，呼籲市民與旅客盡量改搭地鐵 、公車、渡輪或騎車、步行。

每年9月，各國代表團齊聚紐約聯合國總部展開新一屆會議，而國家元首、政府首腦和外長密集出席的一般性辯論，通常被稱為「聯大周」。屆時各國車隊、維安封路與外交活動集中在聯合國總部周邊及中城東側，也使這一周成為曼哈頓全年交通壓力最大的時段之一。

市交通局根據往年交通資料選出這些預計最壅堵的日子。聯大周向來是中城全年車速最慢時段，平均不到每小時四哩；平日中城車速通常介於每小時四至六哩。當局將在全市設置可變電子訊息牌，提醒駕駛預期延誤。

其餘15個警示日集中於感恩節前夕與年末購物季。11月18至19日(周三至周四)、11月24日(周二)、12月2至4日(周三至周五)、12月8至11日(周二至周五)、12月15至18日(周二至周五)及12月23日(周三)均在名單內。市交通局表示，旅遊、節慶活動及購物人潮將加重道路負荷，駕駛人若無法避免開車，應預留更多時間並留意即時封路資訊。

弗林表示，堵車費實施20個月以來，進入市中心的車輛持續減少，預料在壅堵警示日也會發揮作用。「紐約市歡迎聯大各國代表到訪，但交通最繁忙的一周不適合自駕進入曼哈頓。」為分流聯大周的人車流，市交通局2024年已完成第一大道隧道永久受保護自行車道。該車道以混凝土護欄隔開，讓單車族可繞過聯合國總部周邊繁忙路口。

市交通局近年也持續改善曼哈頓替代交通選項，包括完成諾荷區(NoHo)、東村、第六大道及聯合廣場的自行車道網絡升級，重新設計地獄廚房(Hell's Kitchen)第九大道，並在麥迪遜大道與萊辛頓大道完成公車專用道工程。當局5月另宣布，將在第一大道、第二大道、哈德遜街及第八大道部分路段加設「綠色波段」號誌時序，讓公車與單車更順暢通行。

常需開車進曼哈頓的市民可預先調整會面、送貨或就醫時間，避開上述日子及聯大周的中城、東側道路；其他通勤者則可利用24小時地鐵與公車系統、區域鐵路及渡輪。完整警示日與交通資訊可查詢nyc.gov/gridlockalert。