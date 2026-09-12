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川普皇后區兒時故居易主 總統光環加持賣出193萬元

川普皇后區兒時故居易主 「總統光環」加持賣出193萬元

記者馬璿／紐約即時報導
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川普總統位於皇后區牙買加莊園的兒時舊居。(路透)
川普總統位於皇后區牙買加莊園的兒時舊居。(路透)

川普總統兒時在紐約皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)的都鐸式住宅故居，去年11月以230萬元價格掛牌出售，日前經華裔房產經紀人透露，已正式以193萬元易主，較開發商去年購入時的83萬5000元大漲近110萬元。掛牌經紀Joe Zhu向媒體證實，總統光環是吸引買家的重要因素。

紐約郵報首先披露，這棟位於Wareham Place 85-15號、都鐸式風格的五房住宅，今年7月邁入簽署合約階段，但成交價格未對外公開。如今塵埃落定，最終成交價193萬元，與最近一次開價199萬9000元僅相差7萬元。

Joe Zhu透露，由於房子曾是川普故居，吸引不少買家詢問，部分人看重的不只是房屋本身，還有其歷史意義，表示「有相當多人」因為這裡曾是川普的舊居對此感興趣。

這棟約3100平方呎的住宅，此前狀況與如今天差地別。開發商Tommy Lin去年以83萬5000元購入時，該屋已空置多年，並曾因水管破裂而受損發霉，甚至一度成為多隻流浪貓的棲身之所。

經過八個月、耗資逾50萬元的整修，Tommy Lin為屋內加裝主廚級廚房、人字拼木地板及高級衛浴設備，但保留了都鐸式外觀特色。這棟五房四衛的住宅拍賣歷史起伏不斷，該屋曾於2017年、也就是川普首次入主白宮後不久，以214萬元售出，曾傳為中國買家拍下，其後一度出租供遊客透過Airbnb短租，最終陷入年久失修的窘境。

2019年以290萬元拍賣時因未達底價而流標，隨後一度以230萬元重新掛牌，其後下架又重新上市，並歷經降價，今夏以近200萬元開價時終於覓得買主。

不過，再精緻的整修也無法複製這棟房子最大的賣點，那便是與川普的淵源。這棟磚造與灰泥外牆的住宅，由川普之父、地產開發商Fred Trump於1940年興建。川普在此居住至約四歲，隨後全家遷往附近另一棟較大的牙買加莊園住宅。

以寬闊街道與獨棟豪宅聞名的牙買加莊園位於皇后區東部，為區內最具代表性的中上層住宅區之一。根據Realtor.com，該區獨戶住宅的中位售價位在150萬元左右，相較同區的其他房產，這棟川普童年故居最終230萬元掛牌價仍屬於區域的高價位物件。

精華 FAQ

  • 這棟位於皇后區牙買加莊園的川普兒時故居，最終以193萬元成交，僅比最近一次開價199萬9000元少7萬元，顯示市場接受度相當高。

  • 經紀人表示，買家除了看重房屋本身的整修品質，也重視它曾是川普童年居所的歷史意義；不少人認為「總統光環」是重要賣點。

  • 開發商Tommy Lin去年以83萬5000元買入後，投入逾50萬元整修，增設高級廚房與衛浴；該屋曾多次轉手，2019年拍賣時還一度流標。

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