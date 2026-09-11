9/11恐襲25周年世貿遺址讀名追思 首為毒塵病逝者默哀

右起：前紐約市長朱利安尼、副總統范斯、前紐約市長彭博、前總統小布希夫婦與拜登夫婦參加9/11紀念儀式。（美聯社）

11日上午，曼哈頓下城國家9/11紀念廣場舉行了恐襲25周年紀念儀式，遇難者家屬在水池旁讀出2001年恐襲及1993年世貿中心爆炸案近3000名遇難者姓名。今年儀式首度設七次默哀，新增的一次專門悼念參與救援、清理工作或暴露於世貿毒塵後罹病離世的人士。

前總統歐巴馬夫婦（右起）、柯林頓夫婦參加9/11紀念儀式。（美聯社）

儀式上午8時30分開始，8時46分全場第一次靜默，對應美航11號班機於2001年撞擊世貿北塔的時間。其後，現場亦在南塔遇襲、五角大廈 遇襲、聯航93號班機墜毀，以及南、北雙塔倒塌的時間靜默。紀念儀式由家屬讀名，沿用不安排政治人物致詞的慣例。

4名前總統與范斯同場悼念

前總統小布希(George W. Bush)、柯林頓(Bill Clinton)、歐巴馬(Barack Obama)及拜登(Joe Biden)出席儀式，副總統范斯(JD Vance)也到場。小布希在2001年恐襲發生時擔任總統；這是多名前、現任聯邦官員在25周年同場現身。

世貿遺址對面的聖彼得教堂(St. Peter's Church)同在8時46分舉行紀念彌撒，為遇難者、家屬及受恐襲影響者祈禱。記者路過教堂時，堂內正在演奏音樂；該教堂在活動說明中表示，彌撒選在第一架飛機撞擊北塔的時刻開始。

新增默哀環節關注9/11後續健康問題

新增默哀環節關注9/11後持續發生的健康問題。雙子塔倒塌後，大量救援人員、清理工人及下城居民接觸煙塵；9/11紀念館今年將因相關疾病和傷害離世者納入儀式。華埠緊鄰世貿遺址，部分居民、商戶和勞工當年也受到煙塵和交通封閉影響。

世貿中心交通樞紐Oculus當天聚焦了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。這項設計源自建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)2003年的世貿重建總體規畫：陽光透過天窗照入室內，光線移動的時段對應2001年首架飛機撞擊北塔的8時46分至北塔倒塌的10時28分。港務局表示，這一設計每年9月11日都會出現。

世貿中心交通樞紐Oculus在9/11當天聚焦了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。這項設計源自建築師李伯斯金(Daniel Libeskind)2003年的世貿重建總體規畫：陽光透過天窗照入室內，光線移動的時段對應2001年首架飛機撞擊北塔的8時46分至北塔倒塌的10時28分。(記者馬璿╱攝影)

來自加拿大的華人旅客陳女士(化名)與丈夫均已退休，原計畫到紐約觀看美國網球公開賽並支持中國選手鄭欽文。鄭欽文的賽事前兩日結束後，兩人決定多待兩天，到下城參觀9/11紀念活動。「9/11是一個全世界都知道的事件，當時我們都是從電視和新聞裡看到。有機會在25周年時來到紐約，也想來紀念館和現場走一走，也是向遇難者表達哀思。」

紐約市多處舉行紀念活動

市內多處同日舉行紀念活動。市消防局在河濱大道消防員紀念碑前追悼343名殉職消防員，史泰登島「明信片」紀念碑舉行當地遇難居民紀念儀式；位於世貿遺址對面的第十消防隊(Ten House)開放民眾入內致意。布萊恩公園(Bryant Park)晚間則由美國交響樂團(American Symphony Orchestra)舉行免費戶外音樂會，演出柯普蘭(Aaron Copland)「平民號角」、馬勒(Gustav Mahler)第十交響曲慢板及喬治．沃克(George Walker)「弦樂抒情曲」等作品。

入夜後，下城「光之致敬」(Tribute in Light)兩道光柱由日落亮至翌日黎明。市府也在全市LinkNYC資訊亭推出「記憶標記：9/11」(Memory Markers: 9/11)，標示救援和善後工作的地點，包括中城臨時應急指揮中心舊址及史泰登島鮮溪(Fresh Kills)世貿殘骸處理場。

世貿中心交通樞紐Oculus在9/11當天聚焦了不少民眾觀看「光之楔」(Wedge of Light)。(記者范航瑜╱攝影)