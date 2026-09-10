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知道要逃命卻按下快門...華人攝影師拍下9/11 內心成了無法顯影的底片

紐約曼哈頓曾喆路牌 紀念9/11華裔救援英雄曾喆

記者顏潔恩／紐約即時報導
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設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路...
設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)路牌。(記者曹馨元／攝影)

9/11恐怖襲擊25周年之際，走在曼哈頓華埠哥倫布公園一帶，或許許多人並不會留意到街角一塊名為「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)的路牌，或了解這塊路牌的重大意義；這條街道的名字，紀念的是一名28歲的華裔青年曾喆，以及他在9/11事件中捨己救人的故事。

2001年9月11日，當兩架客機先後撞入世界貿易中心大廈時，紐約陷入一片混亂；當時在華爾街銀行工作的曾喆親眼目睹整個過程，原本已經脫離危險的他，卻毅然帶著急救用品重返爆炸現場，協助消防員救助傷者。

曾喆本身是一名志願急救員，當天上午約9時40分，他曾打電話給母親岑嬌嫻報平安，告訴母親自己沒事，但「現在要去幫助救人」，隨後便再度回到救援現場；當時紐約電視台的攝影機，還捕捉到曾喆捨己救人的身影，畫面中的他身穿白襯衫、卡其褲，蹲在街邊協助一名臉上沾滿血污的亞裔婦女。然而不久後，世貿中心大樓倒塌，曾喆因此被掩埋在瓦礫之中，壯烈獻身。

曾喆的英勇事蹟讓華人肅然起敬，公認他是「美國的英雄、華人的驕傲」；為紀念他的英勇事蹟，紐約市議會和曼哈頓第三社區委員會通過相關命名議案；2004年9/11三周年之際，位於華埠擺也街(Bayard St.)的一段路，命名為「Zhe “Zack” Zeng Way」，以永遠銘記和緬懷25年前的這位華裔英雄。

9/11事件後，岑嬌嫻一時難以承受喪子之痛，終日以淚洗面，小小的身子一度消瘦到只剩97磅；但後來她堅強地走出悲傷，一直在布碌崙(布魯克林)松柏之家擔任義工，回饋社區。

岑嬌嫻曾在接受本報採訪時表示，雖然她難以形容失去愛子的痛苦，但深切體會到人間有愛，她以兒子捨己救人為榮，尤其兒子的犧牲，換來全美各族裔對華裔人士的尊敬，就從這個角度而言他的犧牲是值得的，「我也希望曾喆這種不畏犧牲的精神能夠發揚下去」。

設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路...
設在曼哈頓華埠哥倫布公園街角的「Zhe “Zack” Zeng Way」(曾喆路)路牌。(記者曹馨元／攝影)

精華 FAQ

  • 這塊名為「Zhe “Zack” Zeng Way」的路牌，是為了紀念在9/11事件中捨己救人的28歲華裔青年曾喆，表揚他在危難時刻返回現場協助救援的英勇行為。

  • 曾喆原本已離開危險區域，卻帶著急救用品重返世貿中心附近，協助消防員救助傷者，還曾在街邊幫助一名受傷亞裔婦女，最終不幸在大樓倒塌中罹難。

  • 岑嬌嫻起初非常悲痛，身形一度消瘦，但後來逐漸堅強起來，長期在布碌崙松柏之家擔任義工，以實際行動回饋社區，也表示以兒子為榮。

華裔 華爾街

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