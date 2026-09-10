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知道要逃命卻按下快門...華人攝影師拍下9/11 內心成了無法顯影的底片

紐約曼哈頓橋頭卡車撞華人 1死2命危 民代再促改善交通安全

記者劉梓祁／紐約即時報導
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華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的...
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)橋頭10日上午再發生致命車禍，一輛載滿木製棧板的平板卡車駛經大乘寺前，衝上人行道撞倒三名華人，造成77歲男子死亡、兩名女子受傷；另有一輛廂型車捲入事故，司機亦受傷送醫。該處去年才發生造成兩人死亡的車禍，民選官員亦再要求市府立即改善橋頭交通安全。

事故發生於上午10時18分。市警(NYPD)表示，初步調查顯示，一輛由66歲男子駕駛的平板卡車沿曼哈頓橋向西駛往包厘街(Bowery)與堅尼路(Canal St.)方向，其後衝上人行道，撞到三名行人。一輛由47歲男子駕駛的廂型車隨後撞上卡車尾部。卡車最終停在包厘街交喜士打街(Hester St.)附近。

警方表示，救護人員將三名行人及廂型車司機送往表維醫院(Bellevue Hospital)，77歲男行人其後被宣告死亡。據知情人士透露，三名行人均為華人，兩名女傷者分別為71歲及52歲，其中一人是死者女兒。兩人早前一度被指情況危殆，但於下午轉至情況穩定；廂型車司機則受輕傷，情況穩定。

根據本報記者查閱的事故監控影片，卡車快速駛過大乘寺前，輪胎擦著路緣前進，後輪一度壓上路緣，隨即撞倒三人，三人倒地未起。事故後，大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。卡車是否超速及事故確切起因，仍待警方調查。

現場所見，涉事卡車載有大量層層堆疊的木製棧板，貨物高度超過車頭。車輛停下後，右前、右後及左前至少三個輪胎癟氣，前擋風玻璃破碎，後方另停有一輛深色廂型車。66歲卡車男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測，檢測結果尚未公開。

根據知情人士，卡車司機當日下午因多項車輛設備違規，收到多張刑事法庭傳票(criminal court summonses)。市警表示，尚未有人被逮捕。案件由市警公路碰撞調查小組(Highway District Collision Investigation Squad)繼續調查，死者姓名則待完成家屬通知程序後公布。

事故發生後，包厘街介於堅尼路與喜士打街之間的整段路段封閉，大批警員在場處理。現場目擊者Bensen Lee表示，他看到卡車衝上大乘寺旁的路緣，撞到三人後仍繼續前進。警方表示，廂型車隨後撞上卡車尾部。

市議員馬泰(Chris Marte)發表聲明，批評市交通局(DOT)冷漠及市府疏於處理，令堅尼路一帶再有人喪生。他表示，交通局改善堅尼路的計畫進展緩慢，卻先從致命事故較少的一端著手；全面計畫應配合全面行動，不應將一個社區置於另一個社區之前。他指出，一年多來已有三人喪命，死者並非統計數字，而是家人與朋友深愛的人，要求市府在下一宗悲劇前迅速行動。

州眾議員李榮恩(Grace Lee)也表示，對一名深受愛戴的77歲華埠社區居民喪生感到悲痛。她指出，曼哈頓橋附近這個危險路口已發生多宗死亡事故，包括去年May Kwok及Kevin Cruikshank遇難。她強調，「這些死亡是可以避免的」，市府必須立即改善該區安全，社區不應等到更多人喪生才看到改變。

事發時恰在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受。曾在市警七分局任職十年的他說，過去執勤期間，多次見到車輛高速駛離大橋，衝向橋腳三角地帶，要求當局研究設置震動減速帶、測速攝影機或其它交通管制設施，並加強危險駕駛執法。

途經事發地、在華埠工作的雷自然形容，該處早已是交通安全「黑點」。她說，附近不少長者步行緩慢，有人使用助行器或拐杖，面對從橋上下來的車流難以及時避讓，有些人寧願繞遠路，也不願在橋腳直接過街。

市交通局回覆本報查詢時表示，「這是一起可怕的事故，涉事卡車駛離曼哈頓橋時疑似失控，當局正檢視事故經過，並向受害者家屬及親友致意。」

去年，同一帶曾有一輛駛離曼哈頓橋的雪佛蘭轎車衝上人行道，在堅尼路115號道明銀行(TD Bank)外撞死男性自行車騎手Kevin Cruikshank及坐在長椅上的63歲華裔婦女May Kwok。當時華埠社區已要求市府優先處理曼哈頓橋附近頻發的致命車禍。

隨後，大橋下層道路出口的車道被縮窄，以抑制超速；車道與鄰近行人安全島之間的緩衝區亦被擴闊，並增設混凝土護欄及裝沙交通桶，以保護行人及騎士。此外，大橋出口匝道限速已由每小時35哩降至20哩。同時，堅尼路重設計畫仍在推進。

本報亦向市長曼達尼(Zohran Mamdani)辦公室查詢其對事故及該路口長期安全問題的回應，以及是否正與交通局等部門協調增設安全措施，但未獲回覆。

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；66歲男司機在現場接受...
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；66歲男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；事故發生後，包厘街介於...
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；事故發生後，包厘街介於堅尼路(Canal St.)與喜士打街之間的整段路段封閉。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；事故發生後，包厘街介於...
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；事故發生後，包厘街介於堅尼路(Canal St.)與喜士打街之間的整段路段封閉。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取得)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取得)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的...
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁╱攝影)

事發時正在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享...
事發時正在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受，當局必須查明原因，依法追究責任。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取得)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報取得)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)
華埠曼哈頓橋頭10日發生死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 一輛平板卡車衝上人行道撞倒3名華人，造成77歲男子死亡，兩名女子受傷送醫；另有廂型車捲入事故，司機也受傷，但情況穩定。

  • 警方仍在調查卡車是否超速及確切起因，司機已接受酒駕與毒駕檢測；他因多項車輛設備違規收到傳票，但目前尚未有人被逮捕。

  • 因為該路口去年已發生致命事故，今年又再奪1命，民代與居民認為橋頭車流快、行人風險高，要求增設減速設施、攝影機並加強執法。

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