圖輯╱法拉盛20小學開學 校長彈烏克麗麗、吉祥物迎學生

紐約市公校10日開學，法拉盛20小學校長Elisa Barresi在校門外彈奏烏克麗麗迎接學生。（記者戴慈慧/攝影）

紐約市 公校10日正式開學，法拉盛 約翰鮑恩20小學(P.S. 20 John Bowne)一早湧入大批學生與家長。校長Elisa Barresi親自在校門外彈奏烏克麗麗迎接學生，現場還有蜜蜂造型吉祥物與孩子擊掌互動；不少學生背著新書包、提著學用品，在家長陪同下尋找班級與入口，為新學年揭開熱鬧序幕。

開學首日上午，學校周邊早早出現人潮。家長帶著孩子依照校方張貼的班級及入口安排排隊，不少低年級學生手上還提著裝滿文具、紙巾及其他課堂用品的大袋子。部分家長一邊查看班級名單，一邊確認孩子應前往的入口，也有人拿起手機替孩子拍下新學年第一天的紀念照。

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校門外可見教師及工作人員手持班級牌，引導學生依不同年級、班別集合。由於開學首日報到人數多，入口處一度排起長隊，但現場秩序大致平穩。年紀較小的學生多由家長陪同，有些孩子緊緊牽著父母的手，高年級學生則較熟悉流程，很快找到自己的班級隊伍，與同學見面後互相打招呼。

為讓孩子在開學第一天放鬆心情，校方也安排蜜蜂造型吉祥物在校門外迎接學生，不少小朋友看到吉祥物後主動上前擊掌、拍照。校長則站在入口附近彈奏烏克麗麗，以輕快音樂迎接返校學生。

從現場可見，許多華裔家庭一早便陪同孩子到校。部分家長在孩子進入校舍後仍留在原地張望，也有人互相詢問教師姓名、班級位置及接送安排。對幼稚園及低年級學生而言，10日也是新學期正式進入新教室的第一天，家長在校門口反覆叮嚀，希望孩子能順利適應。

不少學生則顯得相當興奮，有人背著新書包、有人成群與同學聊天，也有孩子在排隊期間和吉祥物互動。校方人員則持續在不同入口協助分流，提醒家長依年級及班別前往指定位置。

紐約市公校2026至2027學年於10日正式展開。教育局日前亦提醒家長，可透過紐約市學校帳戶(NYCSA)查看學生出勤、學業及學校通知，並更新聯絡資料與語言偏好。

隨著新學年開啟，20小學校門外從一早的人潮、家長叮嚀，到校長親自奏樂、吉祥物迎接學生，讓開學第一天多了幾分儀式感，也為學生展開新的校園生活。

開學首日，法拉盛20小學校門外湧入大批學生與家長，教師手持班級牌協助學生報到。（記者戴慈慧/攝影）

家長陪同孩子確認班級及入口，學生提著開學用品準備進入學校。（記者戴慈慧/攝影）

學生背著書包排隊進校，展開2026至2027新學年。

校方安排蜜蜂造型吉祥物迎接學生，小朋友開心上前擊掌互動。（記者戴慈慧/攝影）

校方安排蜜蜂造型吉祥物迎接學生，小朋友開心上前擊掌互動。（記者戴慈慧/攝影）