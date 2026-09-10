紐約日落公園違法垃圾山燒起來…鋰電池惹禍

布碌崙(布魯克林)日落公園入口處一座已維持整個夏天的違法垃圾堆，不僅傳出惡臭，更在9日發生火警。日落公園示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約布碌崙 (布魯克林)日落公園 入口處一座已維持整個夏天的違法垃圾堆，不僅傳出惡臭，更在9日發生火警。市府官員指出，起火原因是埋藏在垃圾堆深處的一顆鋰電池 爆炸。市公園局工作人員及消防隊員撲滅火勢，無人受傷。但此事件也讓日落公園長年基礎設施失修、垃圾堆積的問題再次引發討論。

事發地點位於41街與6大道口、日落公園入口處。目擊者表示，公園局員工當天下午1時13分左右正將垃圾堆中的垃圾袋裝上垃圾車，火勢就在此時竄出。有人隨即撥打911報案，消防人員抵達後將火撲滅。

市環境保護局(DEP)發言人則表示，起火電池後續委由回收承包商處理。

雖然這座垃圾堆的規模會隨著清潔人員定期清運而減少，但整個夏天仍讓附近居民忍無可忍。居民透露，垃圾堆甚至吸引民眾特地前來拍照「朝聖」，堆放的雜物包括廢棄家電等，有時甚至占去通往公園步道近一半的空間。

當地居民為此開設「Sunset Park Stink」Instagram帳號，每天至少三次記錄垃圾堆現況，除有老鼠在垃圾堆中竄動的畫面，亦有當日火災發生時的現況。

該帳號管理者還製作示意圖，建議市府利用衛生局新推出的「帝國垃圾桶」(Empire Bins)來收納垃圾，改善亂象。

選區涵蓋日落公園的市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)發表聲明指出，市公園局已訂購足以清除這座垃圾堆的垃圾桶，並「正研擬後續處理方案」。她表示，從根本解決問題，仍需要市府投入更多環衛資源及公園經費。

市公園局在日前針對該處垃圾堆積的情況則是表示，此入口因作為清運的臨時據點，才會導致長久堆放惡臭的問題，但清潔人員每日都會清理，當局亦在解決不斷發生的非法傾倒問題。

近年來，因電池處理不當引發的火警，已成為紐約市住家及垃圾車日益嚴重的隱患。這座垃圾堆10日下午已大致清運完畢，但異味仍未完全散去。

清潔局新聞秘書格拉納尼(Vincent Gragnani)表示，該局今年以來已發生141起垃圾車起火事故，其中63起確認是電池所致。