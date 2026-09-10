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華人駕駛心臟病發昏厥 紐約休班警察及時將他拉出車外

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供...
一名休班警察在8大道上將昏迷的華人駕駛拉出車外，及時挽救了他的生命。(高應達提供)

一名休班的紐約市警察6日中午在布碌崙(布魯克林)8大道，將一名昏迷的華人駕駛從行駛中的汽車中救出，並對他施以心肺復甦術，整個過程被附近一家商店的監控攝影機拍了下來。

事件發生在8大道交60街十字路口，時間是中午11時26分。錄像顯示，在行人通過十字路口時，一輛銀灰色休旅車沿8大道緩慢駛過路口，並停了下來，接著這輛車又重新啟動，夢遊般往前開。

該名休班警察說，他當時注意到有一輛車闖了紅燈，隨後意識到該車駕駛出現了嚴重的問題，他馬上採取行動。

錄像顯示，這名警員跨出停靠路邊的車，奔向出事車輛，他跟車走了好幾步後，又探身進駕駛車窗，將車停了下來。警員接著開車門將駕駛從車上拉下來，並在路邊對這名駕駛施行心肺復甦術。

州眾議員第49選區領袖高應達表示，銀灰色休旅車的駕駛是一位30多歲的男性華人，在開車時心臟病發，昏了過去，幸虧這位休班警察及時將他救了出來。該名駕駛被送進醫院接受治療，目前病情穩定。

高應達說，回看影片，他非常感謝有人挺身而出拯救一名陌生人，而救人的警察不願居功，表示自己只是在履行職責。

市議員莊文怡看到影片後，也在社群媒體上讚揚這名警察。她說，這名休班警察當時不僅救了當事駕駛，也避免了其他人受傷害。莊文怡呼籲市議會表彰這名警員。

高應達說，這段影片來自紐約州兄弟會聯盟(NYSFAO)的一個會員。他說，該聯盟計畫擴大8大道附近街區監控錄影的範圍，他希望透過這一措施能強化這條繁忙路段的安全。

精華 FAQ

  • 事發於6日中午11時26分，地點在8大道交60街路口。監視器拍到休旅車疑似闖紅燈後緩慢前行，駕駛昏迷失控，休班警察立刻衝上前攔車救人。

  • 他先從停在路邊的車輛下來追向出事車，跟車走了幾步後探身進車窗將車停住，再打開車門把駕駛拉出來，隨即在路邊施行心肺復甦術。

  • 州眾議員高應達表示，駕駛是一名30多歲華人男性，開車時疑似心臟病發昏倒，已送醫治療，目前病情穩定；多位民代也讚揚警員見義勇為。

華人 心臟病 布碌崙

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