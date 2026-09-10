華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠曼哈頓大橋(Manhattan Bridge)橋腳(台灣稱橋頭)10日上午再發生致命車禍，一輛載滿木製棧板的卡車駛經大乘寺前，撞倒三人，隨後繼續往前開，直至包厘街(Bowery)交喜士打街(Hester St.)處停下。

知情人士透露，三名遭撞者均為華人 ，包括一名77歲男子及兩名分別為71歲、52歲的女子；男子傷重死亡，兩名女子均傷勢嚴重，其中一人是死者女兒。

該處去年才發生造成兩人死亡的車禍，包括一名63歲華婦，再度引發社區對曼哈頓橋出口交通安全的質疑。

事故約於上午10時40分發生。監控影片顯示，卡車快速駛過大乘寺前，輪胎擦著路緣前進，後輪一度壓上路緣，隨即撞倒三人，三人倒地未起。

事故後，大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。卡車是否超速、事發前是否失控，以及事故起因，仍待市警(NYPD)調查。

現場所見，涉事卡車載有大量層層堆疊的木製棧板，貨物高度超過車頭。車輛停下後，右側至少前後有兩個輪胎癟氣，前擋風玻璃破碎；其後方另停有一輛深色廂型車。66歲男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測，目前尚未被捕。

事故發生後，包厘街介於堅尼路(Canal St.)與喜士打街之間的整段路段封閉，大量警員在場處理，由市警公路巡警部門(NYPD Highway)調查事故經過。

現場目擊者、藥房業者Bensen Lee表示，他看到卡車衝上大乘寺旁的路緣，撞到三人後仍繼續前進。他稱，一輛藍色廂型車其後駛至卡車前方試圖將其攔下，遭卡車撞擊，廂型車司機亦受傷送醫。另有知情人士表示，廂型車曾遭卡車從後方撞上。兩車碰撞的完整經過，仍待警方確認。

事發時恰在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受，當局必須查明原因，依法追究責任。

曾在毗鄰曼哈頓橋的市警七分局任職十年的陳學理表示，過去執勤期間，曾多次見到汽車或卡車高速駛離大橋，衝向橋腳的三角地帶。他表示，這類事故多年來反覆發生，市府必須採取措施，讓車輛在進入行人密集的華埠街道前減速。

陳學理說，當局應該要研究在橋上及出口設置震動減速帶、測速攝影機或其他交通管制設施，並加強對危險駕駛的執法。

不過，他也明確表示，警方並未向他確認此次事故涉及超速，其相關判斷基於過往執勤經驗；司機是否分心、疲勞駕駛，或車輛是否存在機械故障，均有待調查。

經過事發地、在華埠工作的雷自然表示，該處早已是交通安全「黑點」，從橋上下來的車流令行人深感不安。他說，附近不少長者步行緩慢，有人使用助行器或拐杖，面對轉彎車輛難以及時避讓，有些人寧願繞遠路，也不願在橋腳直接過街。

去年堅尼路交包厘街、靠近曼哈頓橋入口的位置也曾發生致命車禍。一輛駛離大橋的雪佛蘭轎車衝上人行道，撞死一名男性自行車騎士及一名坐在長椅上的63歲華裔婦女May Kwok，事發位置在堅尼路115號道明銀行(TD Bank)外。涉事車輛還撞上路旁一輛無人乘坐的警用廂型車，司機及乘客一度逃離，隨後被捕。

當時，華埠社區已要求市府優先處理曼哈頓橋附近頻發的致命車禍。

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

事發時恰在附近出席活動的州參議員陳學理(Steve Chan)表示，一名本應安享晚年的長者就此喪生，令人難以接受，當局必須查明原因，依法追究責任。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報獲取)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(本報獲取)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；大乘寺前地面可見掉落的木棍及血跡。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆；66歲男司機在現場接受酒駕及毒駕檢測。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠曼哈頓橋腳再釀死亡車禍，卡車撞三華人一死兩危殆。(記者劉梓祁╱攝影)