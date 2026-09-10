林肯中心時裝周特別秀場 紐約政客齊變模特登台走秀

華裔市議員莊文怡的服裝具有強烈的旗袍風格。(記者許君達╱攝影)

第三屆紐約「Style Across the Aisle」秀場9日晚間在林肯 中心舉行，33名紐約兩黨官員、民代及前任官員身著盛裝走秀，藉此傳遞「以時尚為橋梁彌合政治分裂」的理念。

「Style Across the Aisle」在紐約時裝周期間舉行，選址均位於紐約知名地標，除今年的林肯中心 外，還曾在市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)曼哈頓 遺產法院(Surrogate's Court)。秀場邀請來自紐約市各級別政府官員或民意代表與獨立設計師合作，由官員擔任模特，為設計師提供特殊的展示舞台，同時也創造一個讓政客們換下日常套裝和職業身分、展示自己另一面的機會。

主辦方表示，充斥著政治和選舉的公共生活讓人們常常被撕扯、被以陣營歸類，而這樣一個秀場則旨在讓公共場域中針鋒相對的政客們共聚一堂，尋找「共同點」（common thread)。而一對一的設計師們也會根據「模特」的個人經歷以及所來自的族裔和社區，打造獨具他們個人特色的服裝。「Style Across the Aisle」創辦人Skye Ostreicher表示，當她20年前首次進入奧伯尼的州議會時，發現在火藥味激烈的會議結束後，不同黨派和立場的政客們立即換上日常面孔，大家像老朋友一樣互相開玩笑、分享家人或寵物的照片，因此她認為，有必要為人們創造出這樣一個能放下心防、短暫做自己的空間。

由於正逢9/11事件25周年紀念日前夕，當日的秀場開始前，全場首先為遇難者默哀致意。走秀開始後，紐約市議長朱曼寧(Julie Menin)以一身職業套裝首先亮相，她與合作設計師分別從林肯中心大都會歌劇院(Metropolitan Opera House)的兩側樓梯走上二樓，並在主舞台上會合。其他政客隨後亦一一亮相。

代表曼哈頓華埠的韓裔州眾議員李荣恩(Grace Lee)的服裝則具有韓式特色。(記者許君達╱攝影)

以復古英倫風亮相的市主計長李文(Mark Levine)(右)與設計師並肩站立。(記者許君達╱攝影)

第三屆「Style Across the Aisle」秀場在林肯中心的大都會歌劇院舉辦，33名紐約政客化身模特，盛裝走秀。(記者許君達╱攝影)

州監察長蘭露西(Lucy Lang)身穿裝飾有星條旗的職業套裝登場。(記者許君達╱攝影)

前任國會眾議員馬洛尼(carolyn maloney)以一身模仿消防服的衣著亮相，以致敬9/11英雄。(記者許君達╱攝影)