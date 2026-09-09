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紐約公開南布碌崙IBX輕軌計畫圖 4地鐵站將升級無障礙設施

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約州府與大都會運輸署(MTA)近日公開「跨區快線」(Interborough ...
紐約州府與大都會運輸署(MTA)近日公開「跨區快線」(Interborough Express，IBX)位於南布碌崙(布魯克林)站點的模擬設計圖。(取自MTA)

紐約州府與大都會運輸署(MTA)近日公開「跨區快線」(Interborough Express，IBX)位於南布碌崙(布魯克林)車站的模擬設計圖。這項造價55億元的輕軌計畫，將沿原有貨運鐵道興建18座新站，並把軌道大致改建為地面輕軌系統，目前仍待環境審查與相關許可，設計階段正持續推進。

最新效果圖呈現的是新越卓大道(New Utrecht Avenue)未來車站樣貌，站內設有多部電梯與加寬的收費閘門。州長霍楚(Kathy Hochul)辦公室表示，IBX每座新站都將採用耐用地磚、加大車廂的電梯、加強照明、電子看板與更清晰的語音報站系統，整體設計風格將與已使用超過百年的紐約地鐵系統大不相同。

根據大都會運輸署資料，IBX完工後，乘客可從布碌崙軍事碼頭(Brooklyn Army Terminal)一路搭到皇后區的羅斯福大道(Roosevelt Avenue)，全程僅需32分鐘，沿線串連17條地鐵線。而IBX將是紐約市自1937年以來，首條真正從頭到尾全新建造的交通線。

此外，大都會運輸署指出，隨著IBX工程推進，與其相連的四座地鐵站也將全面升級為無障礙車站，包含預計今年底完工的布碌崙朱尼厄斯街(Junius Street)與利佛尼亞大道(Livonia Avenue)站；訂於2027年底完成的百老匯交會站(Broadway Junction)、預計2028年初啟用的I大道站(Avenue I)，以及估計將在2027年中完工的威爾遜大道站(Wilson Avenue)。

霍楚表示，州府將「致力於籌措每一分」剩餘所需經費，無論透過大都會運輸署下一期五年資本計畫，或是聯邦政府撥款皆在考慮之列。她也提到，若「政治氣候有所改變」，將有助爭取聯邦資金。

IBX目前尚未訂出明確完工時間表，官方過去曾預估將於2030年代通車，目前工程經費已有一半來自大都會運輸署的五年建設計畫。不過，州府官員表示，隨著IBX設計程序持續進行，將於今秋公布計畫的「環境影響報告」(Environmental Impact Statement)草案，同時展開一系列針對布碌崙與皇后區居民的公眾說明會，讓民眾在動工前，有機會針對設計提出意見。

新越卓大道(New Utrecht Avenue)模擬設計圖。(取自MTA)
新越卓大道(New Utrecht Avenue)模擬設計圖。(取自MTA)

精華 FAQ

  • 州府與MTA公開了南布碌崙新越卓大道車站的模擬設計圖，站內將設多部電梯、加寬閘門、加強照明、電子看板與清晰語音報站系統，呈現全新輕軌風格。

  • IBX將沿原有貨運鐵道建成18座新站，連接布碌崙軍事碼頭與皇后區羅斯福大道，全程約32分鐘，並可銜接17條地鐵線，方便跨區轉乘。

  • 受影響的4站包括今年底完工的Junius Street與Livonia Avenue、2027年底完成的Broadway Junction、2028年初啟用的Avenue I，以及2027年中完工的Wilson Avenue。

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