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慢行區、開放街道、安全閘門 紐約市全面升級校園周邊交通安全

記者曹馨元╱紐約即時報導
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市府正全面擴大全市校園周邊的交通安全措施，打造讓學生與家長安心的上下學環境。(記...
市府正全面擴大全市校園周邊的交通安全措施，打造讓學生與家長安心的上下學環境。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)9日宣布，市府正全面擴大全市校園周邊的交通安全措施，包含大規模劃設15哩限速慢行區(Slow Zones)、街道改造工程，並將首度在校門口打造設有安全閘門的「開放街道」(Open Street)，打造讓學生與家長安心的上下學環境。

市府指出，新增的慢行區是紐約市有史以來最大規模的「山米法案」(Sammy's Law)推廣落實行動。根據曼達尼團隊統計，市府今年已在全市設立了200多個15哩慢行區，預計年底前將再增加800個據點，為市府任期內覆蓋所有符合資格學校路段的目標邁出重要一步。

與此同時，市交通局亦計畫本學年於翠貝卡(Tribeca)克拉克森街(Clarkson Street)的一所學校外設置全市首個學校開放街道閘門。市府表示，該閘門將在特定時段暫時封閉車流，為學生創造「更安全、更具親和力的空間，並擴大戶外學習與活動的機會」。

克拉克森街雖是首個安裝實體閘門的試點，但在新學年期間，全市共有77所學校將同步推行「開放街道」計畫，允許學校在接送及戶外學習時段臨時封閉毗鄰街道。紐約市有近百年在街道上為兒童創造玩樂空間的傳統，這一計畫正是延續這一精神。

在新學年中，市交通局將持續推動300多所學校周邊的街道安全升級工程。全新的硬體設施將包括增設公共座椅、擴建行人空間以確保過街安全、改善路口視野，並透過道路設計引導車輛保持安全速度。

曼達尼表示，「每位學生都應有安全上下學的權利，每位家長都應有同等的安心」。市交通局局長弗林(Mike Flynn)亦表示，作為兩名紐約市公校學生的家長，他深明開放街道的重要性，「我們正運用創新工具保障學生安全，從新街道設計到擴大學校慢速區，逐步落實山米法的承諾」。

精華 FAQ

  • 市府將大規模劃設15哩慢行區，並同步推動街道改造工程與開放街道計畫，還會在校門口設置安全閘門，讓學生上下學與戶外活動更安全。

  • 這次擴大慢行區是山米法案最大規模的推廣落實行動之一。市府今年已設立200多個慢行區，預計年底前再增加800個，朝覆蓋所有合格學校路段前進。

  • 全市首個實體閘門試點將設在翠貝卡克拉克森街的一所學校外，特定時段可暫時封閉車流。另有77所學校將在新學年同步推行開放街道計畫。

紐約市 曼達尼

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