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9/11後25年：曼哈頓下城住宅人口翻倍 商業區成功轉型多元經濟

記者曹馨元╱紐約即時報導
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在9/11恐怖襲擊事件即將迎來的25周年後，曼哈頓下城已經歷成功轉型。(記者曹馨...
在9/11恐怖襲擊事件即將迎來的25周年後，曼哈頓下城已經歷成功轉型。(記者曹馨元╱攝影)

在9/11恐怖襲擊事件即將迎來的25周年之際，紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)發表報告指出，曼哈頓下城已成功轉型，從過去冷清的傳統金融中心蛻變為充滿活力的「24小時生活圈」熱門住宅區。

報告顯示，重生的「原爆點」(Ground Zero)周邊區域人口從2001年的3萬2446人，暴增至2024年的7萬761人，增長超過一倍。包含華爾街(Wall Street)與翠貝卡(Tribeca)在內的下城住宅樓宇面積，在重建期間亦大幅增加3080萬平方呎。

狄拿波利感嘆，剛經歷恐襲的25年前根本無法想像原爆點周邊能有今日的面貌，正是憑藉龐大的資源投入與紐約居民的韌性，下城才能從廢墟中崛起，成為集住宅、零售、商業、餐飲及文化設施於一體的多元社區。

下城住宅結構的轉變主要得益於舊建築的翻新與轉型。1998年便劃設的「下城特別劃區」(Special Lower Manhattan District)為老舊商業大樓轉型為住宅提供了法規基礎。報告指出，在2010年至2026年間，金融區(FiDi)64%及翠貝卡48%的新增住宅單位均由舊樓擴建或改建而成，而非新建大樓。

除了住宅開發，公共與私人領域的巨額基礎設施投資亦是推動下城復興的關鍵。耗資14億元的富爾頓中心(Fulton Center)、40億元的世界貿易中心轉運樞紐、輪渡碼頭升級，以及南街海港(South Street Seaport)與17號碼頭的重修，均大幅提升了當地的生活機能與觀光吸引力。

曾親歷9/11後十年重建工作的紐約前市長彭博(Michael Bloomberg)稱此轉型為「紐約歷史上最偉大的復甦故事之一」。他指出，恐襲後，許多人懷疑下城能否重現生機，但市府當時確立了不只是重建、更要重塑下城的願景，將原本僅在上班時間運作的商業區，打造成以人為本的全天候社區。

同時，下城的經濟韌性依然堅韌。報告指出2024年下城私營部門就業人數突破25萬7000人，較2000年成長6.4%，且產業型態已從過度依賴金融業，成功轉型為商業服務、休閒與餐飲旅宿並重的多元格局。

精華 FAQ

  • 報告指出，原爆點周邊人口已由2001年的3萬2446人增至2024年的7萬761人，成長超過1倍，顯示下城已從災後重創地區轉為成熟住宅社區。

  • 下城住宅成長主要來自舊商辦翻新與改建，而非大量新建。2010年至2026年間，FiDi 64%與翠貝卡48%的新增住宅單位，都是由舊樓擴建或轉作住宅而來。

  • 除了住宅改造，富爾頓中心、世界貿易中心轉運樞紐、輪渡碼頭與海港更新等投資，也提升交通與觀光功能；同時就業成長並走向商業服務、餐飲旅宿等多元產業。

華爾街 紐約州 曼哈頓

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