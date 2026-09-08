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曼達尼解密17萬頁911檔案 指朱利安尼市府隱瞞空汙危害

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約市公布17萬頁與九一一事件相關的市府檔案，其中包括一些能證明時任朱利安尼市府...
紐約市公布17萬頁與九一一事件相關的市府檔案，其中包括一些能證明時任朱利安尼市府在明知世貿中心大樓倒塌後會產生大量有毒煙霧的情況下、仍向市民傳達錯誤訊息的敏感內部文件。曼達尼在記者會上並未直接點名朱利安尼，但也暗示他所領導的市府對此應負有責任。(市府YouTube直播截圖)

紐約市8日公開17萬頁與九一一事件相關的市府檔案。市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，這些檔案紀錄了時任市府對襲擊事件的過程中和事後的應急處置措施，它們在此前的多屆市府任內都未被公之於眾，導致了大量公眾質疑和訴訟。公眾即日起可登錄官方網址https://reurl.cc/rkYp3y查看檔案內容。

據介紹，本次公布的檔案包括「原爆點」(Ground Zero)附近的空氣品質監測紀錄、以及敏感的「哈丁備忘錄」(Harding Memo)。「哈丁備忘錄」是九一一事件發生後市府工作人員匯總報告給時任副市長哈丁(Robert Harding)的一系列內部文件的匯總，其內容顯示市府官員當時就已確知世貿中心大樓倒塌後，周邊區域會揚起大量有害物質、汙染空氣，但市府此後並未將此消息及時公布；此外，「哈丁備忘錄」內還提及了時任技術官僚給市府提出的立法草案，以便透過立法的方式為市府擺脫法律責任。

在記者會上，曼達尼暗示時任朱利安尼(Rudy Giuliani)市府有意掩蓋真相並傳達虛假消息，導致「原爆點」周邊居民受到有毒物質的二次傷害。他表示，「人們之所以生病，是因為他們所信任的領導人撒謊，告訴他們吸入有毒空氣是安全的。」根據相關資料，現已有4萬9000人被確診患有與世貿中心大樓倒塌有關的癌症，而因相關疾病死亡者已超過災難當日的直接死亡人數。

在九一一之後，公民團體、民代和有毒空氣直接受害者一直要求當局公開相關紀錄，並有團體以提告的方式尋求司法解決途徑。市府新聞稿指，法務部門此前與民間維權組織「九一一健康監察」(9/11 Health Watch)直接合作，將其所要求公開的檔案列入首批公開內容，並與對方取得和解，從而解決了持續多年的法律訴訟。在未來一年內，市府法務部門在完成更多檔案的審閱後，將持續公開更多內容。

精華 FAQ

  • 市府公開約17萬頁與九一一相關文件，內容包含原爆點附近空氣品質監測紀錄，以及敏感的「哈丁備忘錄」，供公眾透過官方網址查閱。

  • 備忘錄顯示，市府官員在世貿中心倒塌後，已知周邊會揚起大量有害物質並汙染空氣，但當時並未及時對外公布，甚至曾研擬立法草案以降低市府法律責任。

  • 曼達尼暗示朱利安尼市府刻意掩蓋真相、傳遞錯誤訊息，導致周邊居民吸入有毒空氣受害；市府也表示，未來一年將在審閱後持續公開更多檔案。

紐約市 曼達尼 朱利安尼

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