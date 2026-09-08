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華為詐欺案即將在紐約開審 預計庭審將長達3個月

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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華為科技有限公司詐欺案即將在紐約開審。(路透)
華為科技有限公司詐欺案即將在紐約開審。(路透)

中國首屈一指的高科技公司——華為科技有限公司被指控從事有組織的詐欺犯罪，被控竊取美國先進技術和商業機密，以及犯有有電信和銀行欺詐等刑事犯罪。華為案即將在位於布碌崙(布魯克林)的紐約東區聯邦法院開庭審理，陪審團的遴選於8日開始，檢方預計庭審時間將長達三個月。

根據起訴書，華為長期陰謀從事一項長達數十年，有組織的敲詐勒索行為，違反了「受勒索者影響及腐敗組織法 」(Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO)，這也是本案的核心指控。華為還被指控以欺騙手段，從美國同業企業竊取先進技術與智慧財產權，時間橫跨從2000年至2018年。華為被指透過一家位香港空殼公司，向伊朗出售設備，違反美國對伊朗的制裁。與此同時，華為隱瞞了與伊朗的業務往來，構成銀行詐欺。華為還被指控在北韓受制裁期間仍與該國有業務往來，幫助伊朗在2009年反政府示威期間監視抗議者。

華為目前已組成了一個龐大的律師團，該的律師團隊曾試圖駁回整宗刑事案，在法庭文件中認為美方的指控內容過於模糊，部分指控涉及「不當域外效力」(impermissibly extraterritorial)。辯方律師認為，美國檢方試圖將美國國內法套用在主要發生於境外(如香港、伊朗、北韓等地)，超出了美國法律的管轄範圍。

華為生產智慧手機和其他消費電子產品。近年來，隨著人工智慧的蓬勃發展，華為已將業務拓展至晶片製造領域。在總統川普的第一個任期內，其政府提出了國家安全方面的擔憂，切斷了華為的手機業務，並反對在下一代高速無線網路中使用華為的產品。美國同時也遊說西方盟友這樣做。中國方面認為，美國政府一直在進行「經濟欺凌」，並濫用國家安全作為打壓中國企業的藉口。

華為這起刑事案是孟晚舟事件的延續。孟晚舟是華為董事和執行長任正非的女兒。2018年，孟晚舟在加拿大溫哥華機場被捕，美國提出了與伊朗交易和銀行詐欺等指控，要求將孟晚舟引渡到美國。2019年，美國正式起訴華為。2021年9月，美國、加拿大與孟晚舟達成協議，美方撤回引渡請求，並同意撤銷對她的詐欺指控。作為交換，中國釋放了兩名被拘留的加拿大公民。

孟晚舟獲釋後，美國對華為公司的指控並沒有撤銷，聯邦檢方後來又增加了竊取商業機密等罪名。

精華 FAQ

  • 本案核心是檢方指控華為長期從事有組織的敲詐勒索行為，違反RICO法，並涉及竊取美國技術、銀行詐欺、電信詐欺及違反制裁等多項罪名。

  • 起訴書稱華為透過香港空殼公司向伊朗出售設備，並隱瞞與伊朗的往來以構成銀行詐欺；另被指在北韓受制裁期間仍有業務，且協助伊朗監視抗議者。

  • 華為律師團主張，美方指控過於模糊，且部分內容屬於不當域外效力，認為美國試圖把國內法套用到主要發生在香港、伊朗、北韓等境外行為。

布碌崙 布魯克林 華為

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