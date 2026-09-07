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9月8日起紐約市房主須啟用官方垃圾桶 違反者將被罰款

記者許君達╱紐約即時報導
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市清潔局將從9月8日起正式執法，未使用官方標準「NYC Bin」垃圾桶的小型房屋...
市清潔局將從9月8日起正式執法，未使用官方標準「NYC Bin」垃圾桶的小型房屋業主將被罰款。(Home Depot截圖)

紐約市清潔局將從9月8日(周二)起開始針對小戶型建築的垃圾桶執法，未使用官方規格「NYC Bin」垃圾桶的業主首次將面臨罰款。紐約市內所有家得寶(Home Depot)門市均出售「NYC Bin」，價格約60元；此外也可透過DoorDash、Instacart或Uber Eats線上購買。

這項規定的適用範圍包括紐約市內擁有一至九個住宅單元的建築，目前全市擁有大約75萬棟此類建築。此外，接受市清潔局垃圾收納服務的部分機構辦公室或宗教場所也在適用範圍之內。該規定2024年10月生效，並要求從今年6月1日起，上述業主須改用指定供應商生產的官方「NYC Bin」垃圾桶。

由於官方合作生產商供貨延遲，導致大量已訂購的垃圾桶無法到貨，市清潔局設定了三個月寬限期。清潔局在6月1日至9月7日間，對違規業主僅發布口頭警告，而從9月8日起，寬限期結束，此後再被發現違規者，將收到罰單。首次罰款金額為50元，第二次違規罰款100元，第三次及以後，每次罰款200元。根據規定，如果放置官方垃圾桶會對樓宇構成不合理困難或對行人或樓宇周邊的公共安全構成危險，則業主可申請豁免。此外，如果業主在過去兩年內曾獲得STAR房產稅減免，則可提交退款申請表，申請垃圾桶購置費用的豁免。

精華 FAQ

  • 紐約市清潔局自9月8日起結束3個月寬限期，正式針對未使用官方規格NYC Bin的業主開罰；在此之前僅以口頭警告處理。

  • 適用範圍包括紐約市內擁有1至9個住宅單元的建築，約75萬棟；部分接受市清潔局垃圾收納服務的機構辦公室或宗教場所也在內。

  • 首次罰款50元，第二次100元，第三次起每次200元；若放置會造成不合理困難或公共安全風險可申請豁免，近2年曾獲STAR減免者也能申請購桶費退款。

紐約市 DoorDash

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