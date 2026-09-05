紐約遊民所4年增50% 市府砸42億元創紀錄

根據紐約市遊民局(DHS)數據，市內遊民所數量在過去四年間增加近50%。圖為今年布碌崙班森賀遊民所抗議現場。(記者馬璿／攝影)

根據紐約市遊民 局(DHS)數據，市內遊民所數量在過去四年間增加近50%，從333間增至499間，同一時期全市遊民人數翻倍成長，收容體系去年更燒掉高達40億元資金。批評人士指出，專供單身成人入住、被視為問題最嚴重的收容所，數量激增35%，從155間增至209間。

根據「紐約郵報」報導，DHS最新統計顯示，市府收容體系目前共有8萬3407名住民，其中2萬6266人為單身成人，較2022會計年度平均每日4萬2563人的收容人數翻倍。同期遊民所數量從333間增至2024會計年度的496間。現任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)本會計年度的DHS預算高達42億元，較上一年度增加7億元，超越前市長亞當斯(Eric Adams)任內移民潮高峰的支出。

DHS發言人雅各貝利(Nicholas Jacobelli)表示，曼達尼已採取「果斷行動」，逐步淘汰安置家庭的商業旅館與老舊、不安全的單身成人設施，並公平在全市增設高品質新遊民所。

布碌崙(布魯克林)布朗士維爾(Brownsville)、東紐約(East New York)與皇后區霍利斯(Hollis)等貧困社區首當其衝。截至6月30日，布碌崙擁有153間遊民所，為五大區中最多；其後為布朗士的136間、皇后區113間、曼哈頓90間與史泰登島7間。成人收容所方面，布碌崙以77間同樣占比第一，而皇后區涵蓋牙買加、霍利斯、聖奧本斯的第12社區委員會則是遊民所密度最高的社區，共有35間。過去一年間，收容單身成人的遊民所數量躍升19%，從175間增至209間。

這項統計尚未計入DHS兩個月前布碌崙羊頭灣(Sheepshead Bay)一處原應安置家庭但改建為收容110床單身男性的遊民所。該設施因鄰近遊樂場引發居民強烈反彈，並遭眾多當地民代抗議阻止。目前曼哈頓格林威治村、史泰登島南岸與布碌崙貝瑞吉與班森賀等地區至今尚未被畫入選址範圍。布碌崙25大道原計畫興建的遊民所，目前在居民長期抗議下呈延宕逾三年。

批評者將這場持續擴大的危機歸咎於社會主義的長曼達尼與其他左傾政治人物的政策。皇后區市議員阿莉奧拉(Joann Ariola)表示，租金管制等政策雖立意良善，卻導致住宅開發減少、房源萎縮，「遊民所體系中的男女，正是這些政策失敗下的悲哀結果」。