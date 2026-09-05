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AI禁令、螢幕新規上路 紐約開學倒數 當局盼強化師生連結

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市公立學校2026學年度將於9月10日開學。(取自市長辦公室)
紐約市公立學校2026學年度將於9月10日開學。(取自市長辦公室)

紐約市公立學校將於9月10日開學，市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)5日表示，新學年他將把重點放在強化全美最大學區裡師生之間的連結。為達到此目標，市府本周稍早宣布，八年級以下課堂禁用人工智慧，加上先前實施的手機禁令與新訂的螢幕使用時間限制，盼為校園帶來新的互動方式。

薩謬思5日走訪第150小學時表示，開學日對他而言意義重大。「開學第一天真的讓人很興奮，就像是我的超級盃一樣，我整個夏天都在期待這一天」，他說。他強調，教師在協助學生成功的過程中扮演關鍵角色。「我希望他們知道，教育的核心就是連結，最強大的莫過於一位優秀、充滿熱忱的老師與學生之間建立的連結。」

針對新學年的變化，薩謬思表示，市府本周宣布的八年級以下教室禁止使用AI規定，將與既有的手機禁令、新增的螢幕使用時間限制相互配合。目的是為了讓學童有更多時間能彼此連結、學習欣賞他人與課堂內容，「我認為這會創造出一種全新的連結方式」，他表示。

第150小學校長維多利諾(Nico Victorino)亦陪同走訪，並表示，開學第一天是他擔任校長以來最喜歡的日子。「那種感覺很難形容，比較像是一種能量，幾乎可以感受得到。」

他表示，該校今年預計有370名學生就讀，教師人數逾20人，因應小班制法規(class-size law)上路，學校也擴大了師資編制，他特別強調與感謝市教育局的經費支持，才能協助學校改變社群樣貌。

第150小學二年級教師羅素(Allison Russell)受訪表示，開學前多數工作是整理教材，並與同事協調安排接下來學年的工作。「有很多重新整理的工作要做，下周正式開學後，還要和教學團隊一起規畫，跟行政人員開會，訂出這一年的教學目標」，她說。

根據市府最新出台的AI禁令，學前班至八年級、約60萬名學生下學年起將全面禁止在課堂使用生成式AI，惟包括如寫程式軟體等「經核准的教學課程」、協助身心障礙學生與英語學習生的輔助科技工具，以及電子書、機器人課程與電腦化測驗等可列作例外。教師方面則被禁止利用AI批改作業、處理危機事件，或用於決定學生升學與畢業等評分。

精華 FAQ

  • 市府希望讓學生把更多時間用在面對面互動、學習欣賞同儕與課堂內容，而不是依賴AI工具；官員認為這些限制將有助於建立新的校園連結方式。

  • 禁令涵蓋學前班至8年級、約60萬名學生；例外包括核准的教學程式、協助身障學生與英語學習生的工具、電子書、機器人課程與電腦化測驗等。

  • 該校今年預計有370名學生、20多名教師，並因小班制法規擴編師資；校長與教師表示，正忙於整理教材、協調課務，迎接開學後的教學規畫。

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