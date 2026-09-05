全美派對大學榜單出爐 紐約2校上榜

教育研究網站公布最新出爐的2027年度「全美派對學校」(Top Party Schools)排行榜，紐約有兩所學校上榜。圖為紐約州立大學奧伯尼分校。(取自州長辦公室)

教育研究網站公布最新出爐的2027年度「全美派對學校」(Top Party Schools)排行榜，在全美逾1400所大學中，佛羅里達州立大學(Florida State University)蟬聯全美「頭號派對學校」，而紐約州 亦有兩所學校入選前50名，包含排名第14的雪城大學(Syracuse University)，以及排名第45的紐約州立大學奧伯尼分校(SUNY Albany)。

統計該排名的網站Niche.com表示，該排名綜合學生自填問卷、校園文化指標及校外夜生活資源等多項數據評比而成。評選項目包括在校生對校園社交氛圍活躍度、頻率與品質的直接評價；學生自述課外讀書時間與社交時間的比例。此外，兄弟會與姊妹會的活躍度與參與人數亦是評選標準，而根據人口普查 數據計算的校外酒吧、夜店與餐廳密度，以及是否具備強勢的體育文化，例如尾隨派對(tailgating)等大型賽事活動所帶動的校園氣氛都是指標。

紐約州排名最高的雪城大學的派對文化，主要來自龐大的兄弟會與姊妹會勢力、活躍的校外酒吧生態，以及該校在大西洋沿岸聯盟(ACC)中的第一級(Division I)體育戰績。每逢無線巨蛋球場(JMA Wireless Dome)舉行主場賽事，都會帶動全校性的慶祝氛圍。奧伯尼分校的派對氣氛則主要來自校外社區頻繁舉辦的住家派對，以及鄰近奧伯尼市中心酒吧區的地利之便，加上該校學生人數眾多、學生社團活動熱絡，週末社交氣氛格外熱鬧。

此外，排名第六的賓州州立大學(Penn State University)近日才因兩個兄弟會涉入的古柯鹼販運案而登上新聞版面。

Niche.com說明，該排名以學生評價與夜生活相關統計數據為依據，「2027年派對學校排行榜是根據學生評論與夜生活數據制定，頂尖派對學府在校內外都提供多元且活躍的社交選擇，學生也普遍認為同儕既有趣、友善又熱衷派對。」

2027年全美派對學校前10名依序為：佛羅里達州立大學、杜蘭大學、威斯康辛大學麥迪遜分校、戴頓大學、南加州大學、賓州州立大學、俄亥俄州立大學、喬治亞大學、西維吉尼亞大學，以及伊利諾大學。