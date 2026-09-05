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法拉盛華女盜失蹤長島夫妻280萬 判服刑期滿將遣返中國

記者戴慈慧／紐約即時報導
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長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判...
長島華裔夫婦失蹤案至今未解；與兩人銀行帳戶遭竊逾280萬元有關的吳秋菊，4日被判服刑期滿並須全額賠償。(圖由NYPD提供)

法拉盛59歲女子吳秋菊(音譯，Qiuju Wu)因參與盜取一對長島失蹤華裔夫婦銀行帳戶逾280萬元，4日在紐約東區聯邦法院被判服刑期滿，並須全額賠償280萬元。吳秋菊為中國籍，因簽證逾期居留，刑事案件結束後將面臨遣返。

案件涉及長島納蘇郡舊布魯克維爾(Old Brookville)華裔夫婦范培軒(音譯，Peishuan Fan)與莊娟娟(音譯，JuanJuan Zhuang)。兩人2025年3月失蹤後，執法人員調查其財務狀況時，發現銀行帳戶出現異常資金流動，之後揭出這起巨額銀行詐欺案。

根據Newsday報導，吳秋菊4日在中央艾斯利普(Central Islip)聯邦法院接受判刑時，透過中文翻譯落淚致歉。她表示，對自己的行為感到抱歉，也向美國政府道歉，並稱未來會努力「做一個好人」。

案情顯示，吳秋菊曾以其中一名受害人的名義，在美國銀行開設帳戶。自2025年7月起，逾170萬元陸續從該名受害人的帳戶被轉出及提領。法官指出，吳秋菊並未參與另一名受害人帳戶的資金竊取，在整起共謀中所扮演的角色也相對有限。

聯邦檢方原建議判處15至21個月監禁，但也指出，吳秋菊在調查期間配合執法部門，並主動坦承自己實際從犯罪所得中獲利10萬1000元。檢方表示，若非她主動交代，當局未必能掌握這筆犯罪所得。

聯邦地區法官Nusrat J. Choudhury最終判處吳秋菊服刑期滿。法官表示，她已在布碌崙大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center, MDC)羈押約一年，加上在共謀中角色有限、並不了解整體犯罪規模，實際獲利也遠低於其他共犯，因此未再追加刑期。

法官同時命令吳秋菊全額賠償280萬元，其中她個人獲利的10萬1000元，須在判刑後30天內支付。宣判結束時，法官表示，吳秋菊已為自己的行為付出代價，並祝她未來順利。

吳秋菊於去年9月在德州被捕。另一名涉案被告王銀業(音譯，Yinye Wang，又名Roy Wang)，曾居住於長島Roslyn及皇后區College Point。他在加州被捕後獲准保釋，之後卻未依規定到紐約出庭，目前仍在逃。

由於銀行帳戶遭竊是在夫婦失蹤後發生，案件一度引發外界猜測兩者是否有關。不過執法人員先前已表示，尚無證據顯示吳秋菊、王銀業與夫婦失蹤本身有直接關聯；Newsday最新報導也指出，聯邦官員目前仍不認為這起資金竊取案與兩人失蹤有關。

范培軒與莊娟娟2022年移居美國，最初住在新澤西州Jersey City，隔年以380萬元現金購入舊布魯克維爾Maria Lane一棟豪宅。兩人最後一次被看見是在2025年3月30日，隔日被通報失蹤，至今仍下落不明。

精華 FAQ

  • 她因參與盜取長島失蹤華裔夫婦的銀行帳戶資金，被認定涉入聯邦銀行詐欺共謀案。法院指出，相關帳戶遭轉走與提領的金額超過280萬元。

  • 法官判她服刑期滿，不再追加監禁，但要求全額賠償280萬元，其中她個人獲利的10萬1000元須在判刑後30天內支付，刑後並將面臨遣返。

  • 檢方與聯邦官員目前都未認定詐欺案與夫婦失蹤有直接關聯；另一被告王銀業曾被捕後獲保釋，卻未按時出庭，目前仍在逃，案件仍未完全結束。

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