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布碌崙7大道雜貨店開出百萬刮刮樂 新州華人中獎

記者馬璿／紐約即時報導
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圖為開出百萬彩票的布碌崙雜貨店。(取自谷歌街景圖)
圖為開出百萬彩票的布碌崙雜貨店。(取自谷歌街景圖)

北美規模最大的彩票機構紐約州彩票局(New York Lottery)4日宣布，一名居住在新澤西州的華人男子憑「百萬VIP」(VIP Millions)刮刮樂遊戲刮中100萬元二獎，成為新一位幸運得主。

現居紐澤西州巴特勒(Butler)的陳頌(Song Chen，音譯)在布碌崙(布魯克林)第7大道(7th Ave)4021號的EZ Grocery商店購買到這張刮刮樂，在扣除相關稅款後，一次可領取65萬1010元獎金。

截至發稿，紐約州彩票局「百萬VIP」刮刮樂遊戲仍剩下九個100萬元二獎，以及一個500萬元頭獎尚未開出。民眾可上紐約樂透官網(nylottery.ny.gov)下載遊戲報告(Game Report)，查詢各項刮刮樂遊戲的中獎狀況。

紐約樂透刮刮樂遊戲在2025至2026財政年度共創下42億6798萬8982元的銷售額，並為紐約州「樂透教育補助基金」(Lottery Aid To Education)挹注9億5416萬9538元經費，嘉惠全州學校。

紐約州彩票局一直以來是北美規模最大以及最具盈利能力的彩票機構，在2024至2025財政年度為紐約州公立學校貢獻36億元。如有紐約州居民正面臨賭博成癮問題，或身邊有人需要協助，可前往NYProblemGamblingHelp.org查詢相關資源，或撥打紐約州免費及保密的求助專線HOPEline：(877)846-7369，亦可發送簡訊至「HOPENY」即467369尋求協助，簡訊可能收取標準費用。

精華 FAQ

  • 中獎者陳頌是在布碌崙第7大道4021號的EZ Grocery商店購買到這張「百萬VIP」刮刮樂，之後幸運刮中100萬元二獎，成為最新得主。

  • 他刮中的是「百萬VIP」刮刮樂的100萬元二獎。扣除相關稅款後，按規定一次可領取65萬1010元，仍是一筆相當可觀的獎金。

  • 截至發稿，「百萬VIP」刮刮樂仍有9個100萬元二獎，以及1個500萬元頭獎尚未開出，民眾可透過紐約樂透官網查詢最新中獎狀況。

布碌崙 華人 新州

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