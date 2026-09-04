華裔護士下班遇肇逃身亡 民代助母親取得簽證來紐約

日落公園居民和醫院同事自發悼念華裔護士鄭佳怡。(記者胡聲橋／攝影)

布碌崙 (布魯克林)日落公園8月29日清晨發生致命肇逃車禍，28歲華裔 護士鄭佳怡(Jiayi Zheng，音譯)下夜班返家途中，在3大道交55街的十字路口遭一輛黑色凱迪拉克(Cadillac)撞倒身亡。雖鄭佳怡母親在州參議員陳學理(Steve Chan)與國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)協助下，已順利赴香港領事館取得簽證 ，預計近日將飛抵紐約，但截至發稿前肇事司機仍然逃逸，至今尚未落網。

當天早上約7時40分，鄭佳怡在十字路口等候變燈後進入行人穿越道。監視器畫面顯示，當她走到高架橋下方3大道中央時，一輛高速駛來的凱迪拉克在未減速的情況下將她撞飛，肇事車輛短暫煞車後隨即沿3大道向南加速逃離。

事發地點距離鄭佳怡工作的紐約大學朗格尼醫院布碌崙分院(NYU Langone Hospital-Brooklyn)僅一街之隔。市警局表示，鄭佳怡頭部、頸部及身體遭受嚴重創傷，救護人員將她送回任職醫院搶救，最終仍宣告不治。醫院發表聲明表示對其驟逝深感悲痛，事後醫院同事亦在事發處獻花悼念其離世。

母親赴港領事館申請簽證 民代協助獲核發

得知此事後，現居香港的鄭佳怡母親需儘速取得赴美簽證，以便處理女兒的後事。她雖向美國駐香港總領事館申請緊急簽證面談，但最早的面談時間排到9月8日，且面談後仍無法保證獲發簽證。透過友人牽線，她的處境於9月1日傳至陳學理辦公室，在陳學理聯繫瑪麗奧後雙方共同提交緊急簽證申請。所幸鄭佳怡母親於9月2日獲准並核發簽證，據悉正在籌備飛往紐約事宜。

陳學理表示，「得知佳怡母親的處境後，我們認為應盡力協助。 感謝瑪麗奧議員與其辦公室代表溫莎(Laurie Windsor)協助促成此事，才能讓她來紐約與女兒道別。」

12年11命喪肇逃 道路改善案一度遭擱置

根據倡議團體「交通替代方案」(Transportation Alternatives)統計，鄭佳怡遇難地點所在、位於布碌崙-皇后區大道(BQE)高架橋下的兩哩路段，過去12年來已有11人死於肇逃事故。該組織執行主任弗納斯(Ben Furnas)指出，市交通局(DOT)曾於2023年提案將該路段車道由多線縮減為兩線，方案在前市長亞當斯(Eric Adams)任內因商家團體反對遭擱置，擱置不到一年，即發生超速司機闖紅燈撞死兩名行人的事故，他更直言「紐約市的街道本應是全世界稱羨的典範，但如今我們卻毫無值得稱羨之處。」

市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府近日宣布BQE整體翻修計畫，其中包括對日落公園3大道進行交通安全重新設計，但市府預計要到2030年才會動工。DOT發言人利文斯頓(Will Livingston)日前表示，市府「致力推動符合社區需求、提升所有用路人安全」的改造方案。市警局一名發言人表示，正設法提供更新的相關數據。

肇逃破案率僅1%

市警局統計顯示，2025年全市含財損與人身傷害的肇逃案件共有3萬4952起，僅362件、約1%最終導致逮捕。2026年第一季共記錄16起造成危急傷情的肇逃案件，僅5起逮捕嫌犯。2019年一項調查報導指出，州法規範過嚴、警方調查人手不足，加上社會對交通違法犯罪態度寬鬆，是肇逃案件起訴率偏低的部分原因。部分司機以「不知道自己撞到人」為由脫罪，但專家指出，這類說法本身其實等於承認過失。

華裔護士29日結束夜班工作後，在十字路口遭車撞身亡，肇事車輛當場逃逸。(谷歌街景)