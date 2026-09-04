紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。（美聯社）

據紐約郵報報導，紐約人即將迎來一筆實實在在的現金紓困。

面對電網升級成本高昂、資料中心用電需求持續增加，以及電價不斷上漲等多重因素，紐約居民的公用事業帳單正節節攀升。不過，紐約人終於有望迎來一項真正「有感」的紓困措施，直接收到一張支票。

這筆錢來自紐約州 州長霍楚 （Kathy Hochul）。她在州政府預算中額外編列10億元，協助數百萬名正飽受高昂電費 壓力的居民。這項一次性退費措施早在今年5月便已獲得確認，資金將透過「保護錢包能源退費計畫」（Protecting Our Wallets Energy Rebate，POWER）發放。

符合資格的居民將從本月起陸續收到郵寄支票，發放作業預計持續至12月，時間也正值冬季用電需求逐漸增加之際。

退費金額依申報收入而定，介於100元至200元之間。

單身申報者若收入低於15萬元，可獲得100元；夫妻聯合申報、收入介於15萬至30萬元者，則可獲得150元。

至於夫妻聯合申報且收入低於15萬美元者，POWER計畫將提供200元退費，為此次計畫的最高金額。

想要領取這筆退費，居民不需要另外提出申請。只要符合資格，退費將自動發放，並以郵寄支票的方式送達。

要符合資格，居民必須滿足以下條件：

．準時提交2024課稅年度的紐約州居民所得稅申報表

．在2024課稅年度全年居住於紐約州

．申報收入符合規定的資格門檻

．未被其他納稅人列為受扶養人

霍楚州長在一份聲明中表示，「這份預算不僅意味著今天為電費支付者提供更強的保障與直接的財務紓困，也透過我們對永續發展、電網可靠性、基礎建設與韌性的歷史性投資，為更加強大的未來做好準備。」

對許多紐約居民而言，這筆退費確實來得正是時候。

一份最新報告顯示，紐約州住宅用電價格已高居全美第三，僅次於夏威夷與加州。

根據最新聯邦資料，Empire Data的分析指出，紐約州住宅用電價格在5月達到每千瓦時29.93美分的高點。

這家位於奧伯尼（Albany）的智庫表示，紐約州住宅電價比全美平均水平高出62%，幾乎是佛羅里達州的兩倍，也比德州高出超過80%。

而居民面臨的壓力可能還會持續。

今年1月，聯合愛迪生（Con Edison）表示將把電費提高10.4%，天然氣費則上調15.8%。到2028年，這些調整可能讓一般紐約居民每年多支付約600元。

天然氣帳單預計在2026年上漲2.4%、2027年上漲7.8%，以及2028年上漲5.6%。

至於紐約市電費，預計2026年上漲3.9%、2027年上漲3.3%，2028年再上漲3.22%。

對一名每月平均使用280kWh 電力的紐約市居民而言，按照這些漲幅計算，到2028年，每年的電費支出將增加約134元。

在電價持續走高的背景下，這筆最高200元的一次性退費，雖然無法完全抵銷不斷增加的能源支出，但對許多家庭而言，仍是一筆實實在在的現金紓困。