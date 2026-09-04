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貝賽華女擋自家車道吃罰單 陌生拖車索200元才「放車」

記者高雲兒╱紐約即時報導
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林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到...
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

居住在皇后區貝賽(Bayside)的林小姐近日遇到一樁怪事：她將汽車停在自家住宅門前，擋住的也是自家車輛，卻遭人舉報。警方到場開出違規停車罰單後，一輛陌生拖車隨即來到門前準備拖車。丈夫及時追出，支付200元現金才讓司機將車放下，對方卻未提供收據，此後一家人連打28通電話也無法取得聯繫。事後林小姐向311查詢才得知，這輛拖車並非警方派遣，而是舉報者自行聯絡；涉事「Missile Tow LLC」雖有聯邦運輸登記，其營運及紐約市拖車執照狀態仍待相關部門確認。

自家車擋自家車道 開罰單後拖車隨即到場

林小姐表示，1日下午，一家人將汽車停在自家住宅門前，雖然擋住車道出入口，但車道內停放的同樣是自家另一輛車。其後有人就車輛阻擋車道報警投訴，警方到場後向該車開出違規停車罰單。

林小姐說，丈夫不久後又注意到一輛車身印有「MISSILE TOW」字樣的平板拖車來到門前，已準備將自家汽車拖走，於是立即追出門。

據林小姐轉述，拖車司機告訴丈夫，如果希望當場將車放下，需要支付200元；如果讓拖車將車拖走，之後再前往取車，則需支付275元。丈夫最終支付200元現金，司機隨後將車放下。「如果不是我老公衝出去，我們家那輛車已經被拖走了。」林小姐說。

然而，丈夫付款後並未取得收據。林小姐表示，家人當場向司機索取收據，對方稱需要回到公司後才能提供，並留下一個號碼。此後她多次致電，希望取得這筆200元現金付款的憑證，但電話一直無人接聽，之後更直接轉入語音信箱。她表示，前後共撥打28通電話，仍未取得收據。

另外，林小姐事後致電311查詢，工作人員告訴她，涉事拖車並非警方派遣，而是舉報者自行聯絡的拖車公司。這一結果令她更加後怕。林小姐說，事發時家人既不知道拖車公司的具體身分，也不知道車輛一旦被拖走會被送往何處。「假如我老公沒有追出去，他把我們的車拖走了，我們到時候連車被拖到哪裡都不知道。」

連打28通電話無回音 拖車公司身分引疑問

林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。她曾致電其中一家外州業者，對方表示此前也接到多人來電，都是在尋找布朗士(Bronx)一家同名拖車公司。

她因此開始質疑，當天到場的拖車究竟屬於哪家公司、是否具有在紐約市從事拖車業務所需的資格，以及收取200元現金的依據為何。

經本報查詢發現，Bronx確實登記有一家名為Missile Tow LLC的公司。根據美國聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)資料，該公司USDOT號碼為4455564，申報擁有兩輛車及一名司機，業務類別包括汽車運輸及拖運車輛。

不過，聯邦汽車運輸安全管理局資料同時顯示，該公司目前沒有有效的聯邦收費營運許可。值得注意的是，取得聯邦運輸部門的車輛登記，並不等同於取得在紐約市經營拖車業務的執照。因此，Missile Tow LLC是否持有紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)核發的有效拖車公司執照，仍有待市府確認。

根據DCWP規定，在紐約市經營相關拖車業務的公司及拖車司機須取得相應執照；持牌業者亦受到收費、付款方式及提供收據等規定約束。DCWP並提醒消費者保留相關文件及收據，紐約市持牌拖車公司須接受信用卡付款。

本報已就Missile Tow LLC是否持有有效拖車公司執照，以及涉事收費是否符合相關規定等問題向DCWP查詢，截至發稿前尚未獲得回覆。

據林小姐轉述，拖車司機告訴丈夫，如果希望當場將車放下，需要支付200元。(受訪者...
據林小姐轉述，拖車司機告訴丈夫，如果希望當場將車放下，需要支付200元。(受訪者提供)

林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到...
林小姐稱，事後依照拖車車身上的「Missile Tow」名稱上網搜尋，一開始找到的主要是外州同名拖車公司。(受訪者提供)

精華 FAQ

  • 因為他們把車停在自家住宅門前，雖擋到車道出入口，但車道內停的也是自家另一輛車。有人報警後警方開單，隨即有拖車到場要求現金才放車。

  • 司機表示若要當場放車，需要支付200元現金；若讓車被拖走，之後再去取車則要付275元。丈夫最後付了200元，司機才把車放下。

  • 報導查到Bronx有同名公司，聯邦資料顯示它有車輛登記，但沒有有效的聯邦收費營運許可；至於是否持有紐約市拖車執照，DCWP仍待確認。

罰單 皇后區 皇后區貝賽

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