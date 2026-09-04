紐約州長選戰倒數2月 霍楚領先布萊克曼10個百分點

尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為兩人2023年出席記者會。(美聯社)

離11月紐約州 長選舉僅餘兩個月，現任民主黨籍州長霍楚 (Kathy Hochul)與共和黨 挑戰者、納蘇郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)的對決優勢明顯但收窄。最新民調與競選資金顯示，霍楚雖握有結構性優勢，但布萊克曼在郊區及獨立選民中異軍突起，加上生活成本焦慮、現任者施政評價，以及川普(Donald Trump)與紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)帶來的「外部政治效應」，使得選情有變化，未來郊區和獨立選民的意向，將成為決定勝負的關鍵。

根據錫耶納大學(Siena University)8月公布的針對可能投票的選民民調，霍楚以49%支持率領先布萊克曼的39%，優勢達10個百分點。相比6月霍楚52%對32%、領先20個百分點的情況，雙方差距已明顯收窄。

霍楚擁有民主黨在紐約州的選民登記紅利，全州約600萬民主黨人對比280萬共和黨人，另有320萬無黨籍選民。然而，她的施政支持率始終未破五成：民調顯示其工作認可率48%、不認可49%，個人好感度46%、負面評價49%。

目前，布萊克曼的最大劣勢則在於全州知名度不足，好感度僅33%，負面評價26%，高達40%的選民對其「無意見或不清楚」，意味他必須在最後階段大量投入資源提升辨識度，否則難以撼動霍楚的基本盤。

兩人支持度呈現明顯的地理斷層。在紐約市，霍楚以64%對19%大幅領先；但在包含長島在內的市郊地帶，布萊克曼以49%對41%反超，這正是選戰勝負的關鍵搖擺區；而上州則雙方差距較小，仍屬拉鋸。在獨立選民中，布萊克曼以45%對40%領先，霍楚若要連任，須在郊區縮小差距，並鞏固城市基本盤。

選戰進入白熱化，雙方陣營皆試圖將對手「標籤化」。霍楚團隊持續將布萊克曼與川普掛鉤，藉此在自由派選民中催票，錫耶納民調顯示，60%紐約州選民不認可川普第二任期表現，僅37%認可，這對布萊克曼是潛在包袱。

布萊克曼則將霍楚與民主社會主義者、紐約市長曼達尼連結，希望在郊區及中間選民中引發對「激進政策」，如增稅、租金管制擴大的焦慮。

競選資金方面，截至7月中，霍楚競選帳戶擁有約2100萬元，紐約州民主黨委員會另備1600萬元；布萊克曼陣營則僅有約610萬元，雙方實力懸殊。不過支持共和黨的獨立超級政治行動委員會(Super PAC)正在積極募集資金，預計選戰最後階段將大筆投入負面廣告與動員活動，可能部分彌補布萊克曼的財力劣勢。