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男子攀布碌崙大橋聲稱「身上有炸彈」揮刀刺警遭擊斃

記者馬璿／紐約即時報導
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該名攀爬上布碌崙大橋並持刀欲攻擊警員的男子遭警方擊斃，圖為其持有的刀具。(取自N...
該名攀爬上布碌崙大橋並持刀欲攻擊警員的男子遭警方擊斃，圖為其持有的刀具。(取自NYPD)

布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)4日凌晨3時許發生警員開槍擊斃男子事件。一名男子攀上大橋纜索，向警方稱身上帶有炸彈、揚言尋死，與趕抵搶救的緊急服務隊(ESU)警員對峙近一小時後，突然快速沿纜索衝向下方警員，並舉刀朝警員刺出，一名警員隨即開槍將其擊中，男子送醫後不治身亡。事件導致往布碌崙方向車道封閉逾四小時，早高峰交通受阻，紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，警局將依慣例展開內部調查，並公布密錄器畫面。

警方在事後記者會上表示，凌晨3時28分接獲911報案電話，稱有男子在大橋橋樑上行走。緊急服務隊指揮官陶林(Gerard Dowling)指出，警員抵達後隨即以安全繩扣繫固定後攀上纜索，並試圖勸說該男子。

陶林表示，男子手持刀具，並告訴警員「我想死，我要你們殺了我，我身上有炸彈，你們不會逼我對警察做壞事。」警員多次口頭下令要求他放下刀具，雙方對峙持續約一小時，男子始終未配合。

隨後，男子突然沿著警員所繫的同一條纜索快速下滑，逼近下方警員。陶林指出，警員雖試圖後退，但速度不及逼近的男子，當雙方相距約三呎時，男子將刀具朝最近的警員方向伸出，站在橋面上的一名緊急服務隊警員隨即開槍一次擊中對方。

警員隨後將男子自纜索帶下並施予急救，但送往表維醫院(Bellevue Hospital)後仍宣告不治。警方在現場尋獲刀具及手電筒，但未發現炸彈。陶林強調，緊急服務隊警員「專門受訓應對此類高風險、極度危險情況」。

曼達尼事後透過聲明表示，警方接獲報案當下該名男子「疑似正試圖從橋上跳下」，依警局慣例，凡警員開槍事件均須展開內部調查，密錄器畫面屆時也將對外公布。受此事件影響，往布碌崙方向車道自凌晨4時15分起封閉，直至上午8時30分左右才恢復通行。

這已是布碌崙大橋今夏第三起引發關注的攀爬事件。今年7月，一名女子疑因情緒困擾攀上橋樑，警方成功將她自橫樑救下。8月則有一名男子脫光衣物攀上大橋北塔頂端，隨後跳入東河，雖生還但已遭逮捕。

警方事後召開記者會表示，警員攀爬上大橋纜索後欲勸說該男子，雙方對峙約一小時。(取...
警方事後召開記者會表示，警員攀爬上大橋纜索後欲勸說該男子，雙方對峙約一小時。(取自NYPD記者會影片)

精華 FAQ

  • 4日凌晨，布碌崙大橋上一名男子攀上纜索並與警方對峙，期間持刀並聲稱身上有炸彈，最後突然衝向警員，遭到開槍擊中後送醫不治。

  • 男子向警員表示自己想死，還要警方殺了他，並聲稱身上有炸彈。對峙約1小時後，他突然沿纜索快速下滑，逼近下方警員並將刀朝對方伸出。

  • 事件導致往布碌崙方向車道自凌晨4時15分起封閉，直到上午8時30分左右才恢復通行。紐約市長曼達尼表示，警方將依慣例展開內部調查並公布密錄器畫面。

布碌崙 曼達尼 布魯克林

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