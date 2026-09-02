紐約市移民人口占比近四成 中國出生者成為第二大移民群體

紐約州眾議會年度報告顯示，紐約全州移民人口465萬，占總人口的兩成以上；而紐約市的移民人口更是占比達到36.6%。圖為曼哈頓華埠。(記者許君達／攝影)

紐約州 眾議會「新美國人工作組」(Task Force on New Americans)2日發布年度報告，統計全州移民 人口數據並揭示新移民服務資源不足等問題。根據報告，紐約州的2000萬人口中，移民約490萬人，占比超過五分之一，而在所有移民人口中，出生於中國的人群超過40萬。

報告提供的數據顯示，紐約州現有出生於外國的居民462萬1382人、另有31萬393人正處在移民申請流程中。在紐約市 ，移民人口密度最高，占比達到36.6%。在移民的單一來源國中，中國排名第二，僅略少於多明尼加共和國，但是第三名牙買加的兩倍；母語為中文者占移民總數的15.1%。

報告指出，移民對紐約的經濟和社會貢獻良多。2025年9月至2026年9月間，移民為紐約貢獻了313億元州稅和435億元聯邦稅，以及239億元房租和57億元健保金。移民創立的企業達到31萬6500間，營收86億元，而移民在購房者中的占比也達到23.2%。在勞動力市場中，處在勞動年齡的移民占比72%，移民還承擔了30.6%的護士職位和47.4%的兒童照護職位。

然而，移民群體面臨的社會資源局限也很明顯，其中47%英文水平有限，32.7%擁有大學以上學歷的移民不得不從事並不需要學位的低技能、低收入職業。在收入分配中，15.4%的移民跌落貧困線下，而在最新的聯邦福利政策下，73萬擁有合法身分的非公民人口面臨失去基本社會保障的困境。

針對上述問題，報告總結了州議會在過去一年內通過的相關立法、預算，以及未來仍需努力達成的目標。在移民社區保護方面，州議會完成了禁止地方執法機構與聯邦移民官員合作、禁止移民執法人員蒙面以及禁止執法人員進入敏感地點等立法；在財政方面，州議會促使州府增加了對多語言服務、移民法律服務等領域的撥款。未來的重點工作則包括推動擴大稅收減免範圍、勞工權益保護以及住房和法律服務補貼等。

州議長希士提(Carl Heastie)表示，雖然面臨聯邦政府的掣肘，但州議會仍克服阻撓與困難，幫助移民社區爭取到了更多資源。「新美國人工作組」主席弗雷斯特(Phara Souffrant Forrest)則表示，下一年度將繼續致力於向移民社區投資更多。