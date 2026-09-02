視訊通話中要求「少女」脫光 紐約警員涉嫌性騷擾被逮捕
檢察官稱，一名紐約市警察局警員2日在布朗士區遭逮捕，他被指在近日的一次臥底行動中有性騷擾行為。這名警員被控試圖說服一名他以為是16歲的少女在視訊通話中裸體。
現年36歲的托雷斯·加西亞(Christopher Torres Garcia)在市警72分局工作了四年，他被指控犯有瀆職(official misconduct)、企圖向未成年人傳播淫穢物品(attempted disseminating of indecent material to a minor)以及企圖危害兒童安全罪(attempted child endangerment)。
據知情人士透露，市警察局內務部(NYPD’s Internal Affairs Bureau)的調查人員在一次目前仍在進行的調查中對托雷斯·加西亞展開了誘捕行動。刑事訴狀稱，8月5日，托雷斯·加西亞在執勤期間結識了一名假扮成16歲少女的臥底警察，兩人交換了電話號碼。8月18日，在一次視訊通話中，這名「少女」臥底警察告訴托雷斯·加西亞，她正在洗澡，托雷斯·加西亞多次要求這名臥底向其展示裸體。
托雷斯·加西亞2日在布碌崙(布魯克林)刑事法院接受聆訊，獲准無保釋放，下次出庭日期為12月1日。他的辯護律師塞爾維諾2日拒絕就此案置評。
檢方指控托雷斯·加西亞在視訊通話中，多次要求一名他以為是16歲少女的臥底警察脫光並展示裸體，涉性騷擾與危害兒童安全。 他被控瀆職、企圖向未成年人傳播淫穢物品，以及企圖危害兒童安全。2日出庭後獲准無保釋放，下一次出庭日期為12月1日。 據知情人士透露，NYPD內務部在持續調查中設下誘捕行動。8月5日他與臥底警察交換電話，8月18日則在視訊通話中被指提出裸露要求。
精華 FAQ
檢方指控托雷斯·加西亞在視訊通話中，多次要求一名他以為是16歲少女的臥底警察脫光並展示裸體，涉性騷擾與危害兒童安全。
他被控瀆職、企圖向未成年人傳播淫穢物品，以及企圖危害兒童安全。2日出庭後獲准無保釋放，下一次出庭日期為12月1日。
據知情人士透露，NYPD內務部在持續調查中設下誘捕行動。8月5日他與臥底警察交換電話，8月18日則在視訊通話中被指提出裸露要求。
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