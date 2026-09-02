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時報廣場砍人案 警方電擊槍為何無效？專家：脂肪層太厚

世界新聞網王若馨／即時報導
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紐約時報廣場發生砍人致死案件後，警方封鎖現場。(路透)
紐約時報廣場發生砍人致死案件後，警方封鎖現場。(路透)

紐約時報廣場周一發生持刀行凶致一死一傷案件，警方曾多次嘗試以電擊槍制服兇嫌，為何卻沒有達到效果？

紐約郵報1日報導，紐約市退休警探、電擊槍專家薩多斯基(Artur Sadowski)表示，持刀的49歲女性西斯內羅斯(Pamela Cisneros)之所以能撐過多次電擊槍發射，應與體脂肪層較厚，加上身軀移動及手提包阻擋有關。

薩多斯基說：「肌肉前方的脂肪層越厚，電擊槍探針就越難刺穿抵達肌肉，效果也就越差。」

➤➤➤紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？

曾撰寫紐約市警電擊槍訓練教材的薩多斯基指出，電擊槍必須兩根探針都牢牢打中目標才能發揮作用，而當時警員與邊持刀邊晃動的西斯內羅斯之間距離過遠，幾乎不可能達成這個條件。

其中一名警員射出的探針還打中纏在西斯內羅斯身上的手提包，電路無法接通，也就無法造成「神經肌肉暫時失能」的效果，也就是讓肌肉暫時失去控制能力。

薩多斯基說，警員嘗試用電擊槍制伏她時，似乎至少有一次擊中她的腹部中央。

但他表示，「即便命中目標，探針間距太窄、衣物過厚或體脂過高，都可能削弱電擊效果」，並補充說背部及大腿後側等脂肪較少的部位，電擊效果會比較好。

薩多斯基說：「她腹部當時可能感到一陣疼痛或肌肉抽搐，但程度不足以阻止她繼續朝前衝。」

薩多斯基表示，員警在大約一秒內至少發射了三次電擊槍，西斯內羅斯遭員警開槍擊斃的同時，可能還有第四次電擊同時擊發。

她因槍傷送醫後，在貝爾維尤醫院(Bellevue Hospital)不治。

精華 FAQ

  • 專家表示，電擊槍要兩根探針都牢牢擊中目標才有效，但嫌犯持刀晃動、距離過遠，加上手提包與較厚脂肪層干擾，導致效果明顯下降。

  • 薩多斯基指出，脂肪層太厚會讓探針更難刺穿到肌肉；若衣物過厚、探針間距太窄，或被包包等物品擋住，也都會降低神經肌肉失能效果。

  • 報導稱，員警在約1秒內至少發射3次電擊槍，可能還有第4次同時擊發，但嫌犯仍未被制止，最後遭警方開槍擊斃，送醫後不治。

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