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紐約市公校AI禁令周三拍板 學前至八年級全面喊停

記者馬璿／紐約即時報導
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紐約市3日拍板一系列公立學校AI政策。圖為學生在課堂使用電腦。(美聯社)
紐約市3日拍板一系列公立學校AI政策。圖為學生在課堂使用電腦。(美聯社)

紐約市公立學校系統3日拍板新學年人工智慧(AI)使用新規，學前班至八年級、約60萬名學生下學年起將全面禁止在課堂使用生成式AI，禁令雖不涵蓋高中生，但高中生僅有特定情況才開放使用。此外，市府同時祭出多項螢屏使用限制，包括全面禁止AI聊天機器人、建議初中生每天螢屏時間不超過45分鐘等，新規最快下周開學即上路。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在聲明中表示，科技業一直想讓外界相信，AI融入基礎教育「不僅無可避免，而且有其必要」，「但我們並不這麼認為」。他表示，市府將對生成式AI實施為期一年的暫停令，利用這段時間研究相關科技對兒童的影響。

根據市教育局規畫，禁令設有若干例外，包括如寫程式軟體等「經核准的教學課程」、協助身心障礙學生與英語學習生的輔助科技工具，以及電子書、機器人課程與電腦化測驗等，仍可繼續使用。教師方面則被禁止利用AI批改作業、處理危機事件，或用於決定學生升學與畢業與否。

除AI禁令外，市府也大幅收緊學童使用電子裝置的規定。學前班至二年級學生原則上禁止在課堂使用個人裝置，三至八年級學生使用筆電則設有時間上限，初中生每日螢屏使用時間則建議控制在45分鐘以內。

市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)表示，此舉是為協助學生恢復畢業所需的批判思考能力，「我們堅定表態，不會把創新等同於更多科技，未來一年將以實證為依歸，確保科技服務教學，而非本末倒置」。

新規上路前，市府AI政策一波三折。前市長亞當斯(Eric Adams)任內曾一度禁用AI，隨後又開放。今年3月，薩謬思曾提出紅綠燈分級指引，允許教師以AI輔助備課與撰寫通訊，但禁止用於評分、懲處與特教計畫決策，學生使用AI則被列為「黃燈」，須謹慎為之，該政策因定義模糊、缺乏明確規範，遭外界批評。

隨著全美對AI疑慮升溫，不少紐約市家長發起連署，要求全面暫停校園使用AI，參與連署人數達數千人，家長團體同時要求加強螢屏使用限制。薩謬思暑假前已表示聽取家長意見、將重新檢討政策，並要求各校校長暫緩採購相關軟體，直到新規出爐。

紐約市3日拍板一系列公立學校AI政策。(取自市長辦公室)
紐約市3日拍板一系列公立學校AI政策。(取自市長辦公室)

精華 FAQ

  • 新規自下學年起禁止學前至8年級在課堂使用生成式AI，高中生僅在特定情況可用；同時全面禁用AI聊天機器人，並加強學生螢屏時間與裝置使用限制。

  • 市長曼達尼表示，市府不認同AI融入基礎教育是必然且必要，因而實施1年的暫停令，利用這段時間研究生成式AI對兒童學習與發展的實際影響。

  • 學生可在核准課程、輔助身障或英語學習、電子書、機器人課程與電腦化測驗等情況使用；教師則不得用AI批改、處理危機或決定升學畢業等重大事項。

紐約市 公立學校 曼達尼

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