紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？
紐約市再次發生類似情節：一名看似正處於精神危機的持刀者動手傷人，隨後朝警方逼近，警方開槍。
這次是一名49歲女子，雙手各握一把菜刀，攻擊兩人，造成一死一傷；警方隨後在時報廣場將她擊斃。
紐約時報2日報導，這類事件往往引發外界強烈檢視警方處置，並爭論是否本可避免致命。
多名執法專家1日受訪時表示，開槍本身有正當性，但質疑警方的部分作為可能讓民眾或警員自身陷入危險。
俄亥俄州鮑林格林州立大學犯罪學家史汀森(Philip Stinson)說：「他們那樣開槍非常危險。現場有人，包括警員，就站在射線上。」
畫面顯示，約7名警員圍成半圓，包圍雙手持刀的西斯內羅斯(Pamela Cisneros)，警員朝她發射電擊槍。她隨後步伐加快朝警員逼近，距離僅數呎，警員開槍。
對峙時，西斯內羅斯身後的第七大道仍開放通車。從影片可見，開槍前數秒仍有車流及行人經過，一名穿制服的警員站在馬路中。
曾派駐時報廣場所屬分局的退休市警隊長施瓦茨(Stuart Schwartz)看過影片後說，依巡邏準則與訓練，警方原可設法封閉橫向街道，讓現場更安全。
他說：「幸好沒有平民喪命。」並指警員包圍時的站位也很危險，「這代表警員有可能打到同僚。」
市警總局局長蒂池(Jessica S. Tisch)1日表示，面對西斯內羅斯的警員「完全是依訓練行事」。蒂池說，警員先與她交談4分鐘，她拒絕多次放下刀具的命令後，警方才開槍。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾主張，民眾在公共場所精神崩潰時，應更常派遣心理健康人員到場，並成立社區安全局，改革市府對精神病患的執法方式。
事發當晚與市警局長一同舉行的記者會上，有記者提醒曼達尼，他過去曾主張這類案件應有心理健康專業人員到場，並問若當時派出這類人員，結果是否會不同。
曼達尼回答，當現場已有暴力威脅時，「這套作法並不適用」。
該起隨機攻擊事件造成兩人一死一傷。死者是32歲女子皮亞森蒂(Erin Piacenti)，生前擔任美國銀行業務篩選與利益衝突部門副總，剛結束產假不久；傷者是來紐約探親的68歲羅德島男子卡姆(Tak Kam)，目前情況穩定。
一名49歲女子雙手各持一把菜刀攻擊兩人，造成1死1傷；她在時報廣場與警方對峙後，被警方開槍擊斃，事件引發外界對執法方式的檢視。 專家指出，女子持刀逼近且拒不放下刀具，開槍在自衛與保護現場人員上有正當性；但警員站位過於集中，且街道未封閉，可能讓民眾與同僚暴露在槍線風險中。 事件讓外界再次討論，對疑似精神危機者是否應優先派遣心理健康人員到場，以及市府是否需要更完整的社區安全與危機介入機制；但市長也承認，若現場已有暴力威脅，這類做法未必適用。
精華 FAQ
一名49歲女子雙手各持一把菜刀攻擊兩人，造成1死1傷；她在時報廣場與警方對峙後，被警方開槍擊斃，事件引發外界對執法方式的檢視。
專家指出，女子持刀逼近且拒不放下刀具，開槍在自衛與保護現場人員上有正當性；但警員站位過於集中，且街道未封閉，可能讓民眾與同僚暴露在槍線風險中。
事件讓外界再次討論，對疑似精神危機者是否應優先派遣心理健康人員到場，以及市府是否需要更完整的社區安全與危機介入機制；但市長也承認，若現場已有暴力威脅，這類做法未必適用。
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