紐時：時報廣場隨機砍人案 警方開槍正當嗎？

紐約時報廣場發生砍人致死事件衝突後，警方封鎖現場戒備。(路透)

紐約市 再次發生類似情節：一名看似正處於精神危機的持刀者動手傷人，隨後朝警方逼近，警方開槍。

這次是一名49歲女子，雙手各握一把菜刀，攻擊兩人，造成一死一傷；警方隨後在時報廣場 將她擊斃。

紐約時報2日報導，這類事件往往引發外界強烈檢視警方處置，並爭論是否本可避免致命。

➤➤➤時報廣場砍人案 警方電擊槍為何無效？

多名執法專家1日受訪時表示，開槍本身有正當性，但質疑警方的部分作為可能讓民眾或警員自身陷入危險。

俄亥俄州鮑林格林州立大學犯罪學家史汀森(Philip Stinson)說：「他們那樣開槍非常危險。現場有人，包括警員，就站在射線上。」

畫面顯示，約7名警員圍成半圓，包圍雙手持刀的西斯內羅斯(Pamela Cisneros)，警員朝她發射電擊槍。她隨後步伐加快朝警員逼近，距離僅數呎，警員開槍。

對峙時，西斯內羅斯身後的第七大道仍開放通車。從影片可見，開槍前數秒仍有車流及行人經過，一名穿制服的警員站在馬路中。

曾派駐時報廣場所屬分局的退休市警隊長施瓦茨(Stuart Schwartz)看過影片後說，依巡邏準則與訓練，警方原可設法封閉橫向街道，讓現場更安全。

他說：「幸好沒有平民喪命。」並指警員包圍時的站位也很危險，「這代表警員有可能打到同僚。」

市警總局局長蒂池(Jessica S. Tisch)1日表示，面對西斯內羅斯的警員「完全是依訓練行事」。蒂池說，警員先與她交談4分鐘，她拒絕多次放下刀具的命令後，警方才開槍。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)曾主張，民眾在公共場所精神崩潰時，應更常派遣心理健康人員到場，並成立社區安全局，改革市府對精神病患的執法方式。

事發當晚與市警局長一同舉行的記者會上，有記者提醒曼達尼，他過去曾主張這類案件應有心理健康專業人員到場，並問若當時派出這類人員，結果是否會不同。

曼達尼回答，當現場已有暴力威脅時，「這套作法並不適用」。

該起隨機攻擊事件造成兩人一死一傷。死者是32歲女子皮亞森蒂(Erin Piacenti)，生前擔任美國銀行業務篩選與利益衝突部門副總，剛結束產假不久；傷者是來紐約探親的68歲羅德島男子卡姆(Tak Kam)，目前情況穩定。