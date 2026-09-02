每天有人來「朝聖」 紐約華裔屋主樂當「蜘蛛人之家」守門人

來自江蘇常州的石建鵬，約三年前買下漫畫中「蜘蛛人的家」，如今樂於接待各地粉絲到訪。（記者許振輝/攝影）

兩名年輕女子站在紐約皇后區森林小丘一棟紅磚屋前，望著門牌，又低頭看手機，遲遲沒有離開。華裔 屋主石建鵬看見了，主動開門招呼：「來看蜘蛛人 的家嗎？」接著拿過她們的手機，替兩人在屋前拍照。

這棟位於Ingram Street的住宅，曾是漫威 漫畫中彼得帕克(Peter Parker)與梅嬸(Aunt May)的家。Google地圖也將這裡標示為「蜘蛛人的家」。幾乎每天都有粉絲找來，有人站在門外拍照，有人敲門打招呼，還有孩子從世界各地寄信和圖畫來給蜘蛛人。

石建鵬展示訪客寄來的信與蜘蛛人玩偶；搬入後，他不時收到寄給蜘蛛人的信件及禮物。（記者許振輝/攝影）

石建鵬今年64歲，來自江蘇常州，約三年前無意中買下這棟房子。一般人可能會覺得生活受到打擾，他卻很享受這些訪客。只要人在家、剛好看到，他通常會主動上前幫忙拍照，有時還邀請對方進屋坐坐。

兩名遊客來到森林小丘的「蜘蛛人的家」，屋主石建鵬（右）主動上前招呼，與她們聊天。（記者許振輝/攝影）

他說，前一陣子才剛有一家人從洛杉磯來訪。他們到紐約探望朋友，帶著就讀賓州大學的女兒，順道來看蜘蛛人的家。石建鵬請他們進屋，離開前還交換了微信。「他們高興死了！」他說。來訪的人不只住在紐約。南美洲、加拿大、英國、愛爾蘭和義大利的遊客都曾找上門。最多的一次，30多名英國遊客站在屋外，圍著房子和前院討論。

買房後才知道 是蜘蛛人的家

買房時，石建鵬並不知道這個地址與蜘蛛人有關。直到他已經決定購屋，房產經紀才告訴他：「這是蜘蛛人的房子。」

他沒看過漫畫，年輕時雖曾看過蜘蛛人電影，當下也沒有特別在意。真正搬進來後，訪客陸續出現，他才知道這棟房子早已是漫畫迷熟悉的地標。

石建鵬替慕名而來的遊客在「蜘蛛人的家」前拍照。這樣的訪客，他幾乎每天都會遇到。（記者許振輝/攝影）

除了遊客，信箱裡也會出現寫給蜘蛛人的信。石建鵬先前接受「紐約郵報」採訪時，曾向記者展示孩子們寄來的信件和圖畫。

其中，南達科他州一名叫Julius的孩子問蜘蛛人，如何做到拯救世界；另一名叫Cooper的孩子邀請蜘蛛人和死侍到家裡玩、一起看電視；內布拉斯加州一戶人家則寄來生日邀請函，希望蜘蛛人出席孩子Kannon的五歲生日派對。

有些年紀較小的孩子真的相信蜘蛛人住在這裡。石建鵬把信件留下，再交給美國籍女婿協助處理。「他是美國人，溝通比較好，」他說。

每到萬聖節，前來敲門的人更多。去年有上百名孩子和家長到訪，有人穿著蜘蛛人服裝，有些孩子還小，被父母抱在懷裡。這一帶平時安靜，街上很少同時出現這麼多孩子，萬聖節當晚卻一批接著一批。

石建鵬說，這些訪客從未讓他覺得困擾。「愛蜘蛛人的人，他們都很友善。」

他年輕時看過的蜘蛛人電影中，有一句話讓他一直記得：「人最困難的是做正確的事情。」他認為，蜘蛛人代表勇氣、善良和責任。如今住在這個地址，也讓他對自己多了一份要求。

「不能讓蜘蛛人的名聲受到不好的影響，」他說，「我還是願意承受這個責任。」

祖母帶大 到新地方先對別人好

石建鵬一歲起由祖母在鄉下帶大。他說，父親當時受到政治處分，在太湖邊勞動18年，因此他的童年大多跟著祖母生活。

祖母對他的影響一直延續至今。到一個新的地方，要先對別人好，為身邊的人做些事，才會被接納。搬進Ingram Street後，他也照著這套方式與鄰居相處。

來自江蘇常州的石建鵬，約三年前買下漫畫中「蜘蛛人的家」，如今樂於接待各地粉絲到訪。（記者許振輝/攝影）

剛搬來時，他挨家挨戶送花，向鄰居介紹自己，也告訴他們一句中國老話：「遠親不如近鄰。」

他花很多時間整理自家庭院，也幫鄰居翻修花園；在街上看到垃圾便順手撿起，下大雪時則到附近學校剷雪。鄰居每天上下班經過，看著前院不斷出現新的植物和花，有人對他說：「謝謝你為我們做的一切。」

現在，碰到他的鄰居常叫他「Great neighbor」。石建鵬說，至少有四、五人當面告訴他，他是自己最好的鄰居。

石建鵬早年在中國經商。1997年，他隨江蘇企業考察團短暫訪美，第一次來到美國。2010年前後，兩名子女先到喬治亞州讀私立學校，他之後透過投資移民來美，也曾從事證券相關工作。

來自江蘇常州的石建鵬，約三年前買下漫畫中「蜘蛛人的家」，如今樂於接待各地粉絲到訪。（記者許振輝/攝影）

在中國期間，他曾和幾名友人在西藏住了近一年，希望了解信仰為何能給人力量。他也曾參與成立住宅小區的業主委員會，並擔任主任。石建鵬說，當時居民推動自治，他一度被帶到派出所，後來小區居民集體到場聲援。

這段經歷讓他印象深刻。到了美國後，他仍習慣從社區開始，先和住在附近的人建立關係。

準備入籍 上英文課「四海皆友」

今年，石建鵬準備申請入籍，最近也到法拉盛上英文課。問他上得怎麼樣，有沒有交到朋友？「對我來說，四海皆友。」他立刻回答。

英文說得不流利，他照樣和各國遊客聊天；搬到新的街區，也很快和鄰居熟起來。

一名愛爾蘭裔鄰居得知他準備入籍後，曾對他說：「希望每個美國人都像你這樣。」石建鵬說，這句話給了他很大鼓勵，也讓他覺得，自己已經成為這個社區的一分子。

三年前，他買房時沒有想到往後會天天接待陌生人。現在若看到有人站在門口，他仍會主動開門，幫忙拍照。

「如果能為蜘蛛人的故事傳承做點貢獻，我真的很開心，」石建鵬說，「這是我的榮幸。」

下一批粉絲何時出現沒有人知道；只要石建鵬在家，他多半還是會走出門，替他們拍下一張與「蜘蛛人的家」的合照。

石建鵬展示寄到家中的蜘蛛人玩偶。世界各地的粉絲循著漫畫地址來訪，也有人將信件和禮物直接寄到這裡。（記者許振輝/攝影）

石建鵬在自家庭院種植花木，並擺放造型擺飾。（記者許振輝/攝影）