紐約傑克森高地連開百萬大獎 皇后區居民刮中100萬元

布碌崙居民艾布拉姆希(Jennifer Abramshe)刮中200萬元大獎。(紐約州彩券局提供)

皇后區 傑克森高地(Jackson Heights)近期接連開出兩張百萬元刮刮樂大獎，不到一個月內，先後有民眾刮中100萬元和200萬元，其中一名幸運得主為皇后區居民。

根據紐約州彩券局資料，皇后區居民卡布雷拉(Enrique Cabrera)購買「$1 Million Bonus Cashword」刮刮樂，刮中100萬元頭獎，並於7月31日領獎。

卡布雷拉選擇一次領取獎金，扣稅後實得39萬5974元。這張幸運彩券是在傑克森高地羅斯福大道(Roosevelt Ave)74-13A號的I & Y News & Candy售出。

就在卡布雷拉領獎不到一個月後，傑克森高地又開出另一張百萬元大獎，而且獎金翻倍。

第二名得主是住在布碌崙 的放射科醫師艾布拉姆希(Jennifer Abramshe)，她在皇后區一個加油站購買「$2 Million Cashword」刮刮樂，一舉刮中200萬元頭獎，並於8月26日領獎。

艾布拉姆希同樣選擇一次領取獎金，扣稅後實得79萬5919元。中獎彩券購自皇后區北方大道(Northern Blvd)71-08號的Bolla加油站。

兩張百萬大獎彩券的出售地點都在傑克森高地，兩家商店相距僅約10分鐘車程。從卡布雷拉7月底領取100萬元大獎，到艾布拉姆希8月底抱走200萬元，前後還不到一個月。

根據紐約州彩券局資料，截至相關資料公布時，卡布雷拉所中的「$1 Million Bonus Cashword」仍有一個100萬元頭獎尚未開出。彩券局也提醒，刮刮樂中獎機率依不同遊戲而異，民眾可上官網查詢各款遊戲剩餘獎項。

皇后區居民卡布雷拉(Enrique Cabrera)刮中100萬元大獎，扣稅後一次領取39萬5974元。(紐約州彩券局提供)