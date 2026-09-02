MTA拍賣退役MetroCard機 3000元成交

紐約大都會運輸署(MTA)近日透過官方拍賣出清逾60台已退役的MetroCard自動售票機，快捷型機台成交價為3000元。(取自MTA)

紐約大都會運輸署(MTA )近日透過官方拍賣 出清逾60台已退役的MetroCard自動售票機，吸引大批地鐵迷競標珍藏，最高成交價為3000元。本周一批得標民眾齊聚皇后區馬斯佩斯(Maspeth)一處倉庫領取機器，MTA也將部分機台捐贈紐約市公立學校，為服役近30年的舊式售票機畫下句點。

現年54歲的曼哈頓 居民馬林(Noah Mallin)花約3000元標得一台僅接受信用卡與簽帳卡的「快捷型」售票機，打算擺進家中客廳的紀念品展示櫃，送給熱愛地鐵系統的青少年兒子。他形容這台機器「很美」，是「一段珍貴的歷史縮影」，並說自己自1977年紐約大停電時期就住在此地，能擁有一件城市歷史的實物讓他感到興奮。

39歲藝術家摩爾(Brian Moore)則花費2250元標下另一台機器，但由於要將機器運回他位於洛杉磯的工作室，運費恐怕比標金還高。他笑稱紐約是全球最棒的城市，能帶走這麼一大件屬於紐約的東西令他滿足。

MTA表示，這次拍賣共收到380件競標，目前已完成31台機器的交易。除了拍賣，MTA也將部分售票機捐贈給紐約市公立學校系統，未來將分別安置於市教育局位於特威德法院大樓(Tweed Courthouse)的辦公室，以及史岱文森高中(Stuyvesant High School)與Transit Tech職業技術高中。其餘數百台退役機器則遭報廢處理。

這款負責發售與加值塑膠地鐵卡的售票機自1999年啟用以來，服務數百萬紐約通勤族逾20年，MTA已於去年12月將最後一批售票機自地鐵站撤除，全面改由感應式付款系統OMNY取代。舊式售票機多為金屬材質、帶有斑駁銅綠色澤，配上紅、綠、黃等按鍵色彩，外型較現行OMNY機台更具復古風格。MTA說明，標準型售票機長80吋、寬42吋、深36吋，重量超過1000磅；快捷型機器則長21吋、寬14吋、高42吋，重約210磅。

MTA副首席客戶官里貝羅(Gene Ribeiro)表示，MetroCard售票機自1999年投入使用，陪伴紐約地鐵系統近30年，早已成為紐約市文化的一部分，因此他並不意外中標民眾如此興奮前來領取機器。MTA表示，目前手上仍有數百萬張未售出的MetroCard空卡，未來將視情況銷毀或再度公開拍賣。