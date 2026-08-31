紐約時報廣場一女子砍傷多人 被警察擊斃

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，警方在現場調查。(路透)

一名女子據報8月31日下午在紐約曼哈頓時報廣場 連砍兩人，事態失控後遭警察開槍射擊，女嫌身受重傷、隨後宣告不治。被砍傷的兩人中，則有一人傷勢嚴重，生命危殆。

根據紐約市警方通報，案發時間約在當日下午4時27分。綜合多名目擊者的說法，身穿粉紅色襯衫的肇事女子首先在無預警的情況下突然拔出兩把刀，在曼哈頓第七大道交41街處附近捅刺一名女性的腹部，在受害人倒地後繼續向北走去。

另據一段現場影片，嫌犯在位於曼哈頓43街的時報廣場警察站外，與多名警員對峙。在影片中，她突然情緒激動，不停地舉著刀，雙臂畫圈並揮舞，當一名警員試圖上前用電擊槍將其制伏時，嫌犯躲閃開、並試圖衝向警察。警察因此開槍。

另一段由現場攤販拍攝的影片則顯示，該名女子倒地後，鮮血漫流，警員在嘗試急救未果後，急救人員到場將其抬走。據報，她隨後被宣告死亡。另據報導，最初被嫌疑人刺傷的女性受害者傷勢嚴重，現仍未脫離危險，另有一名男性受傷送醫，但傷情不重。警方表示，目前未發現本案有其他共犯，也沒有跡象指向案件與恐怖主義有關。

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，民眾在一旁圍觀。(路透)

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，警方戒備。(路透)

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，民眾在一旁圍觀。(路透)

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，警方在現場調查。(路透)

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，警方在現場調查。(路透)

8月31日下午時報廣場砍人案發生後，警方在現場調查。(路透)