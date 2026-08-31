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全年可營業搭配行政流程鬆綁 曼達尼簽署戶外用餐新法

記者許君達╱紐約即時報導
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曼達尼簽署戶外用餐管理最新法案，將允許業者全年經營戶外就餐區，推翻了剛剛實行兩年...
曼達尼簽署戶外用餐管理最新法案，將允許業者全年經營戶外就餐區，推翻了剛剛實行兩年的亞當斯舊政。(市長辦公室YouTube直播截圖)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)8月31日簽署了旨在允許全年度戶外用餐的法案。法案生效後，將允許部分業者在冬季繼續經營戶外用餐區以增加營業面積和收入，但同時增加規管措施，要求其承擔除雪、消防等義務，並為占用公共空間支付更高的行政費用。

紐約市現行的戶外用餐法律2024年起執行，允許業者在每年4月至11月間開設戶外用餐區。該法在前任亞當斯(Eric Adams)市府任內落實，旨在將新冠疫情時期允許顧客露天就餐的臨時措施轉正，但其強制季節性令部分業者大呼不便。曼達尼簽署的最新立法則將審批資格分為季節性和全年性兩種，給予業者自行選擇的空間。曼達尼在簽署法案前的記者會上表示，此前的法律讓商家不得不反覆花錢搭建戶外用餐設施、半年後再自費拆除，不是所有商家都能輕易拿出這數以萬計的成本。

▲ 影片來源：youtube＠NYC Mayor's Office（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

根據新法，申請全年性戶外用餐許可的業者需要支付更高的占道費，但其中占全市面積超過80%的普通區域(Sector 1)，每平方呎費用僅增加1元，一次性成本上漲有限。

在對於市民生活品質可能產生影響的一些方面，新法則加強了規範。新法規定，戶外用餐區域只能在上午10時至晚間11時之間營業，而舊法則允許營業至午夜12時。此外，用餐區不得阻礙道路行車、人行道和消防通道暢通，且必須專區專用，禁止將戶外用餐區當作儲物空間。

新法亦在行政審批方面給業者減輕了負擔，包括限制社區委員會的部分權限、使其無法以無限加碼要求補繳材料的方式拖延開業，以及放寬用餐區設計圖紙的資質審查、不再要求圖紙必須由有償服務的專業第三方提供。

根據法案文本，新法在市長簽署成法後立即生效。

精華 FAQ

  • 新法把戶外用餐許可分為季節性與全年性兩種，允許符合條件的業者在冬季續營，避免每年反覆搭建又拆除，並可藉此擴大營業面積與收入。

  • 申請全年許可的業者需支付更高占道費，並負責除雪、消防等義務；同時戶外用餐區必須保持道路、人行道與消防通道暢通，且不得兼作儲物空間。

  • 新法限制社區委員會的部分權限，避免以反覆補件拖延開業，也放寬設計圖紙的資格要求，不再強制由有償第三方專業人士提供，讓申請流程更順暢。

亞當斯 紐約市 曼達尼

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