九一一25年╱癌患10年暴增17倍 倖存者病例超急救人員

隨著九一一恐怖攻擊事件即將迎來令人沉痛的25周年，最新統計顯示，與九一一有關的癌症病例在過去十年間暴增1680%，其中部分增幅更來自一些罕見癌症。（美聯社）

據紐約郵報報導，隨著九一一 恐怖攻擊事件即將迎來令人沉痛的25周年，最新統計顯示，與九一一有關的癌症 病例在過去十年間暴增1680%，其中部分增幅更來自一些罕見癌症。

根據「世界貿易中心健康計畫」（World Trade Center Health Program）彙整的數據，在雙子星大樓倖存者、曼哈頓下城居民，以及曾在「瓦礫堆」（The Pile）或附近工作的民眾當中，獲認定與九一一有關的癌症病例，已從2015年的3204例，暴增至今年的5萬7044例。

代表數千名世界貿易中心健康計畫成員的律師巴拉什（Michael Barasch）表示，「令人難過的是，我們平均每天大約失去2名客戶，而每50分鐘就會出現一個新的癌症認定病例。」

．倖存者癌症病例首度超越救援人員

這也是首次統計顯示，曾在「九一一原爆點」（Ground Zero）附近居住、工作或就學的倖存者，其癌症病例數超過消防員、警察等長時間暴露於現場環境的緊急救援人員。

截至目前，倖存者共有28,913起癌症病例，相較於2015年的694例，驚人增加4066%。至於緊急救援人員，則已有28,131起癌症病例。

與此同時，越來越多九一一倖存者與救援人員被診斷出罕見癌症。

例如，目前已有82例胸腺癌。胸腺是位於上胸部、胸骨後方的一個小型器官，而胸腺腫瘤在所有癌症病例中所占比例不到1%。

此外，目前也有591例神經內分泌癌。這類癌症屬於較罕見的腫瘤，常見於胰臟、腸道、肺部或腎上腺等部位，也可能發生在胃部與腸道。僅在今年3月至6月期間，九一一倖存者中的神經內分泌癌病例數便增加了6%。

紐約郵報過去也曾報導，一些男性倖存者因暴露於「原爆點」周圍的有毒空氣，而罹患男性乳癌。目前已有188名男性乳癌患者被列入相關病例。

此外，目前還有163例腦癌，僅最近一季就增加14例，增幅約9%。

．25年後陰影仍未散去

癌症病例數的激增，部分被認為與「原爆點」救援人員及倖存者逐漸老化有關。如今，多數相關人士已進入50多歲、60多歲，甚至70歲出頭。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）截至今年6月的資料，目前世界貿易中心健康計畫共有145,275名成員。其中67%的人至少被認定罹患69種與九一一毒性物質暴露相關的癌症中的一種。這個比例明顯高於全美人口約40%的癌症比例。

在九一一恐怖攻擊發生25年後，如今還出現另一個令人恐懼的現實：至少已有9425人因九一一之後的相關疾病死亡。這個數字超過2001年9月11日當天2977名罹難者的三倍。

巴拉什說，「九一一並沒有在九一一那一天結束。癌症的時鐘每天24小時、每周7天都在倒數。」

．倖存者親述

現年76歲的萊恩（Leslie Lane）當時在世界貿易中心對面的大樓工作，任職於美銀美林（Merrill Lynch）。九一一當天，當飛機撞上雙子星大樓時，她正在辦公室裡。

萊恩回憶，自己撤離時曾看到一大片「塵埃雲」。

她告訴紐約郵報，「你可以嚐到灰塵的味道。你甚至可以嚐到燃料，那種油膩的汽油味。」

兩天後，她前往位於222 Broadway的另一間辦公室，協助規畫美銀美林律師團隊的搬遷工作；到了當年11月，她又回到曼哈頓下城。

2020年，萊恩在一次例行健康檢查中被診斷出胸腺癌。

她說，「我很幸運。癌症很早就被發現了。」她後來在接受手術，將腫瘤切除，至今癌症沒有復發。

萊恩深信，自己吸入「原爆點」的污染物，是罹患癌症的原因。她說，「胸腺癌是一種非常罕見的癌症。我不喝酒，也不抽菸。」

她回憶，「九一一之後好幾個月，你在空氣中都可以感覺到燃料的味道，卡在喉嚨和嘴巴後方。他們一直告訴我們空氣是安全的，但我不認為那是真的。」

現年65歲的瑞安（James Ryan）是一名電工。九一一事件後，他協助「原爆點」各處提供照明，包括「瓦礫堆」內外的區域，也參與重新架設世界貿易中心PATH火車相關設施的電力系統。

後來，他在一次例行健康檢查中發現尿液帶血。醫生安排他接受MRI檢查，結果發現他罹患胰臟癌，而且是在早期階段被發現。

2019年，他接受手術，切除了部分胰臟。瑞安說，「我真的非常幸運。」

巴拉什表示，相關工作還有很長的路要走。他指出，曾暴露於九一一毒性物質的平民當中，只有約15%已經加入世界貿易中心健康計畫。

他的律師事務所也代理一些曾就讀於世界貿易中心附近高中與大學、後來在年輕時便罹患疾病的前學生。這些學生當年都位於可能受到污染物影響的危險區域。

巴拉什建議，曾暴露於相關環境的人加入世界貿易中心健康計畫，並接受健康檢查。

他最後強調，「早期發現，可能就是生與死之間的差別。」