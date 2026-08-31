皇后區白石鎮郵局職員涉監守自盜 15個月偷走逾2.1萬元

一名曾在皇后區白石鎮郵局擔任櫃台職員的44歲女子，涉嫌在約15個月內，拆開顧客郵件、竊取匯票，再偽造簽名兌現，總計10名受害者及2萬1400元被盜金額。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)8月31日宣布，一名曾在皇后區白石鎮郵局(Whitestone Post Office)擔任櫃台職員的44歲女子，涉嫌在約15個月內，拆開顧客郵件、竊取匯票，再偽造簽名兌現，總計10名受害者及2萬1400元被盜金額，其中部分款項原本用於支付房租及父母墓地紀念牌匾訂金。被告目前面臨89項罪名，若罪成，最高可判五至15年監禁。

被告坎貝爾(Jere Campbell)居住布朗士 ，近日被大陪審團以一級偽造文書、身分盜竊、重大竊盜、偽造商業紀錄等罪名起訴，法官程雷(Leigh Cheng，音譯)命其9月30日再次出庭。

檢方表示，美國郵政 檢查局(USPIS)及美國郵政署監察長辦公室(USPS-OIG)於2024年12月接獲民眾投訴匯票失蹤後展開調查，皇后區地檢處翌月加入。

根據起訴內容，坎貝爾在白石鎮郵局工作期間，涉嫌進入郵件分發室，拆開送抵郵局的信封，翻查內部物品後取走匯票，再將信封丟棄；部分信封則在取走匯票後重新封口，照常寄給收件人。

檢方指，她之後返回自己工作的櫃台，在匯票上偽造所需簽名並將其兌現。從2025年2月24日至2026年5月12日，她涉嫌兌現來自十人的匯票共2萬1400元。

其中一名受害者在布朗士郵局購買三張每張1000元的匯票，準備寄給位於白石鎮的房東作房租用途，但房東從未收到，匯票卻已被兌現。另一名受害者寄出3000元匯票至佛州支付屋主協會費用，信封雖成功送達，但內部匯票不翼而飛。

另有一名男子數月間購買多張總值4000元匯票寄給房東；今年3月又在新鮮草原(Fresh Meadows)郵局購買2000元匯票，並在白石鎮郵局坎貝爾所在櫃台寄出，房東最終同樣未收到款項。

凱茲表示，另有一名受害者購買匯票，是為支付父母墓地紀念牌匾訂金。她呼籲任何懷疑曾在白石鎮郵局遭竊郵件的民眾，致電皇后區地檢處(718)286-6673。