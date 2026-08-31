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紐約要變天？超級聖嬰現象逼近 秋冬氣溫恐有大變化

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）
美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。（路透）

據紐約郵報報導，一場罕見且威力強大的「超級聖嬰現象（Super El Niño）」可能正在形成。如果目前的發展趨勢持續下去，美國東北部地區今年秋季與冬季可能迎來偏暖的氣溫，以及較少的降雪。

這種極端天氣型態，是較為常見的聖嬰現象（El Niño）的強化版本。聖嬰現象主要發生在赤道太平洋地區，當海洋表面溫度持續高於平均值時，會進一步引發大氣環流變化，並影響全球不同地區的天氣型態。

根據AccuWeather資深氣象學家埃里克森（Carl Erickson）的說法，目前正在發展中的聖嬰現象，可能使未來幾個季節的氣溫高於平均值，而降雨及其他形式的降水量則可能低於平均值，至少在初期會如此。

埃里克森周日接受紐約郵報採訪時表示，溫暖天氣可能持續到9月，但到了10月，可能會出現幾波短暫的冷空氣。

不過，這並不代表紐約今年秋冬完全不會下雪。埃里克森指出，如果某場風暴恰好與足夠強的冷空氣同時出現，10月下旬甚至11月仍然可能出現降雪。但他也強調，目前距離冬季仍有一段時間，現在還無法準確預測任何特定的降雪事件。

進入冬季後，一些長期預測顯示，紐約可能迎來一個氣溫偏暖、但降水較多的季節。聖嬰現象有時會使美國大西洋沿岸地區在冬季出現較多降水。

根據 CNN Weather 的預測，紐約在12月至2月期間，出現高於平均降水量的機率約為50%～60%；同期出現高於平均氣溫的機率則約為40%～50%。

換句話說，喜歡下雪的紐約人今年可能要失望了。這個冬天，紐約更可能遇到的是雨、雨夾雪，以及偶爾出現的降雪，而不是長時間維持的厚重積雪。

如果目前的天氣型態進一步發展成為超級聖嬰現象（Super El Niño），這種「暖冬、降水偏多、降雪偏少」的情況出現的可能性可能進一步提高。目前預測，超級聖嬰最早可能在10月左右形成。

聖嬰現象本身並不是罕見的氣候事件，大約每隔幾年就會出現一次。它的主要特徵，是赤道太平洋中部及東部海域的海水溫度高於長期平均值。當這些海域出現異常偏暖的海水後，會進一步影響大氣環流，改變全球性的噴射氣流（jet stream）以及不同地區原本的季節性天氣型態。

而所謂的「超級聖嬰」，則是指聖嬰現象發展到特別強烈的程度，通常伴隨更加明顯的海溫異常與大氣反應。

在美國，聖嬰現象通常會對不同地區帶來不同影響。美國南部與東南部冬季可能更加潮濕，部分地區也可能出現較低氣溫與更多風暴；美國中西部部分地區可能比平常更加乾燥；美國北部則通常會出現高於平均值的氣溫。至於美國東岸，天氣變化相對複雜，但通常可能出現較多降水，以及沿岸風暴由南向北發展的情況。

根據美國地球科學研究所（American Geosciences Institute）的資料，受到聖嬰現象影響時，美國東岸往往可能出現較多降雨，並增加沿岸風暴從南方一路向北發展的機會。

值得注意的是，紐約其實已經提前感受到今年異常潮濕的天氣。

今年8月至今，紐約市已降下超過8英吋（約203毫米）的雨量，使今年8月成為至少 5 年來最潮濕的8月之一。上一次紐約出現如此大量降雨是在2021年，當年8月的降雨量超過10英吋（約254毫米）。

如果超級聖嬰最終真的在今年秋季形成，那麼紐約今年冬季可能出現一種相對明確的天氣組合：氣溫偏暖、降水偏多、降雪偏少。

但「少雪」絕對不等於「不下雪」。

只要冬季某些風暴系統恰好遇上足夠強的冷空氣，紐約仍然可能出現明顯降雪，甚至不排除大型冬季風暴或暴雪事件。

因此，這篇預測真正值得注意的重點並不是「紐約今年冬天不會下雪」，而是聖嬰現象可能讓紐約迎來一個偏暖、偏濕、降雪偏少的冬季，但暴雪仍然有可能發生。

精華 FAQ

  • 報導指出，若超級聖嬰持續發展，紐約今年秋冬可能出現氣溫高於平均、降水偏多、降雪偏少的型態，整體較像暖冬與濕冷交錯的季節。

  • 不是。氣象學家表示，10月下旬到11月仍可能因風暴與冷空氣配合而降雪，冬季也不排除大型風暴或暴雪，只是長時間厚重積雪的機率較低。

  • 聖嬰源於赤道太平洋海溫異常升高，會改變大氣環流與噴射氣流，進而影響各地季節天氣；對美國東岸來說，常見結果是降水增加、氣溫偏高。

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